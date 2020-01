"Pakistański Hulk" szuka żony. Musi ważyć przynajmniej 100 kg

Siłacz w rozmowie z Caters News wyznał, że jego "desperackie poszukiwanie miłości" trwa już od 7 lat.

- Potrzebuję żony wagi ciężkiej, by jej nie skrzywdzić - zaznaczył ''pakistański Hulk". - Widziałem 200-300 kobiet, ale wszystkie miały średnią masę - dodał.

Kobieta, która może związać się z siłaczem, musi ważyć przynajmniej 100 kilogramów. Waga "pakistańskiego Hulka" to ponad 400 kg. I jak sam ostatnio podkreślił, czuje się z nią dobrze.

- Nie mam żadnych schorzeń, jestem absolutnie sprawny - podkreślił Hayat. O dobrej formie "pakistańskiego Hulka" świadczą m.in. nagrania z jego udziałem.

