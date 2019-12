"Kocham cię Zuzia". Za wyznanie miłosne grozi mu więzienie

Nawet do pięciu lat więzienia grozi 17-latkowi, który w nietypowy sposób wyznał miłość swojej dziewczynie. Nastolatek zniszczył elewację budynku szkoły. Usłyszał już zarzuty uszkodzenia mienia. Będzie musiał także naprawić spowodowane przez siebie szkody.

Do zdarzenia doszło jeszcze przed świętami w Sulechowie (Lubuskie). Policjanci otrzymali wówczas zgłoszenia o pomalowanej przez nieznanych sprawców elewacji budynku jednej ze szkół. Pojawił się na niej napis - "kocham cię Zuzia".

Tego samego dnia zgłosili się też właściciele czterech aut zaparkowanych przy jednej z ulic. One także zostały pomalowane sprayem.

Policjanci ustalili, że osobą, która mogła zniszczyć elewację budynku i pomalować samochody jest 17-letni mieszkaniec Sulechowa. Mężczyzna został zatrzymany; był już wcześniej znany funkcjonariuszom.

Był pijany

Śledczy przedstawili 17-latkowi zarzuty niszczenia mienia, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Podejrzany wyjaśnił, że w chwili popełniania czynów był pijany i nie wie dlaczego to zrobił.

Ponadto policjanci ustalili, że 17-latek popełnił tego dnia jeszcze kilka wykroczeń, za które również odpowie: pomalował sprayem kamerę znajdującą się na kiosku ze zniczami oraz przenośną toaletę, a na chodniku w rejonie cmentarza umieścił obraźliwe słowa skierowane do swojego znajomego.

