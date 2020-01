"Psy 3: W imię zasad". Kilkaset tysięcy widzów w weekend otwarcia

Prawie 400 tys. widzów wybrało się do kin, by zobaczyć film "Psy 3: W imię zasad" w pierwszy weekend od premiery. Dało to produkcji pierwsze miejsce w Box Office. To także najlepsze "otwarcie" dotychczasowych filmów Władysława Pasikowskiego. "Psy 3: W imię zasad" wyświetlany jest w kinach od piątku, 17 stycznia.