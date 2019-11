"Psy 3. W imię zasad". Franz Maurer wrócił. Zobacz zwiastun

- Bijemy się w imię zasad, ale nie mogę powiedzieć z kim, żeby nie zdradzić idei filmu - mówi Cezary Pazura, "Nowy" z kultowej serii Władysława Pasikowskiego. "Psy" wracają po 25 latach, a wraz z nimi niezapomniane kreacje m.in. Bogusława Lindy i Artura Żmijewskiego. - Starych psów i nowych psów jest sporo - dodaje Pazura. Film w kinach od stycznia, a we wtorek zaprezentowano oficjalny zwiastun.

W najnowszym filmie Władysława Pasikowskiego w swoich legendarnych rolach powracają: Bogusław Linda jako Franz Maurer, Cezary Pazura jako Waldek Morawiec, Artur Żmijewski jako Radosław Wolf i Edward Linde-Lubaszenko jako Kapitan Stopczyk.

Do sfory kultowych "Psów" dołączają: Marcin Dorociński, Sebastian Fabijański, Jan Frycz, Mirosław Baka, Tomasz Schuchardt, Arkadiusz Jakubik i wielu innych.

- Jak dostajesz informację albo prośbę, albo szansę zagrać w filmie, który jest kontynuacją czegoś kultowego, albo reżyser jest kultowy, to nie zadajesz pytań, tylko się cieszysz i idziesz na plan - mówił Polsat News Schuchardt, który wcielił się w rolę Cegielskiego.

Nowa rzeczywistość



Tak jak w poprzednich częściach reżyserem i autorem scenariusza jest Władysław Pasikowski. Wraca on do historii Franza Maurera, który po latach odsiadki wychodzi z więzienia. Los ponownie połączył go z "Nowym", a ich spotkanie zmieni wszystko.

Jak były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa odnajdzie się w rzeczywistości nowej Polski, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać?



Odpowiedź na te pytania w kinach od 17 stycznia 2020 r.

Producentem filmu jest Klaudiusz Frydrych, współtwórca sukcesu świetnie przyjętego przez widzów i krytyków "Jacka Stronga". Partneruje mu Janusz Dorosiewicz, producent hitu "Psy II: Ostatnia krew". Film na podstawie własnego scenariusza reżyseruje Władysław Pasikowski.

Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki ("Drogówka"). Za montaż odpowiada Jarosław Kamiński ("Zimna wojna", "Jack Strong"), za dźwięk Bartłomiej Bogacki. Scenografię przygotował Wojciech Żogała, kostiumy Małgorzata Braszka. Charakteryzację tworzy Janusz Kaleja. Za postprodukcję obrazu i efekty specjalne odpowiada CHIMNEY POLAND (Zuzanna Hencz, Marcin Drabiński). Kierownictwo nad produkcją filmu objęła Ewa Jastrzębska.

Koproducentem filmu jest Telewizja Polsat.

