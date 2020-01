"Podpisuję się pod nimi" vs. "zawiedzione ambicje". Tomczyk i Czarnecki o słowach Tuska w #Newsroom

Robert Feluś poprosił gości o komentarz na temat wyników sondażu prezydenckiego, w którym wyniki Andrzeja Dudy i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej są bliskie remisu.

- Wybory prezydenckie w Polsce zawsze były raczej wyrównane, tak jest generalnie w całej Europie. To są sondaże, możemy się oczywiście cieszyć, że tendencje dobrze prognozują, ale ja podchodziłbym do sondażu z rezerwą - powiedział Ryszard Czarnecki.

- Bardzo dobry wynik, w przededniu kampanii wyborczej już mamy remis - odparł Tomczyk.

- Wiemy, jak te wyniki zmieniały się, kiedy startowali Andrzej Duda i Bronisław Komorowski, wyjściowa dysproporcja była dużo większa. Pamiętajmy przede wszystkim, że prezydent Duda prowadzi swoją kampanię od prawie pięciu lat. Widać, że bój będzie zacięty i bardzo wyrównany, ale to też pokazuje, że te wybory mogą być wygrane przez opozycję - mówił poseł PO.

Czarnecki o Tusku: "emocje i zawiedzione ambicje"

Robert Feluś poprosił swoich gości o komentarz do jednego z tweetów szefa Europejskiej Partii Ludowej Donalda Tuska.

Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim. Głosujesz na nich? Masz prawo. Ale nie masz prawa dłużej udawać, że tego nie widzisz. Bo widzisz. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 17, 2020

- Czy pan podpisuje się pod tymi słowami? - pytał prowadzący Cezarego Tomczyka.

- Podpisuję się jak najbardziej. Widzimy wszystkie afery, jakie w Polsce miały miejsce - odpowiedział Tomczyk, wymieniając m.in. sprawę niejasności, które narosły wokół prezesa NIK-u czy sytuację, kiedy wyroki TK były publikowane z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

- Prokuratura się tym nie zajmuje - mówił Tomczyk. - Ja sam składałem przynajmniej kilkanaście zawiadomień do prokuratury, większość tych spraw nawet nie jest wszczynana. Dzisiaj na czele prokuratury stoi kolega jednego czy drugiego ministra, też minister, pan Zbigniew Ziobro, w którego interesie nie leży, żeby prokuratura zajmowała się dzisiaj przestępcami - stwierdził.

- Ci ludzie mogą rzeczywiście swobodnie kraść, bo dzisiaj tylko od decyzji politycznej zależy, czy ktoś dostanie akt oskarżenia, czy nie - powiedział Tomczyk, nawiązując do sprawy spółki Srebrna, w której prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa.

- To nie jest normalna sytuacja, kiedy prezes Kaczyński w sprawie "dwóch wież", o których słyszała cała Polska, nie jest nawet przesłuchiwany, a człowiek, który dokona najmniejszego czynu, na drugi dzień trafia przed prokuratora. No to jaka jest równość wobec prawa w Polsce? - pytał europoseł PO.

- Donald Tusk jest politykiem, który w praktyce nie ma większego wpływu na rzeczywistość. "Tweetuje", bo to jest jego jedyny instrument realnego oddziaływania politycznego - stwierdził Ryszard Czarnecki. - To są emocje i zawiedzione ambicje. Przypomnę, że 8 lat rządów PO-PSL zostały podsumowane przez wyborców, bo właśnie były kojarzone z aferami - dodał europoseł PiS.

"Trump nie przyjechał do Polski, grał w tym czasie w golfa"

Kolejny tweet przytoczony przez prowadzącego pochodził z profilu Pawła Zalewskiego, posła PO.

Kolejna porażka dyplomacji PiS. Na uroczystości do Auschwitz nasz najbliższy sojusznik przysyła jedynie sekretarza skarbu USA, podczas gdy do Yad Vashem przylatuje wiceprezydent USA — Paweł Zalewski (@ZalewskiPawel) January 18, 2020

- Myślę, że wiceprzewodniczący jest w tej chwili przede wszystkim politykiem opozycji, który od paru lat bardzo namiętnie krytykuje rząd. Często w sposób bardzo emocjonalny - komentował Czarnecki.

- Lepiej mieć wiceprezydenta czy sekretarza skarbu na uroczystościach? - zapytał Robert Feluś.

- Nie wydaje mi się, żeby to była sprawa specjalnie istotna - stwierdził Ryszard Czarnecki. - Pan wiceprezydent Mike Pence był przecież w Polsce niedawno, miał wizytę trzydniową. Polacy mają zniesione wizy dzięki tej władzy, relacje polsko-amerykańskie są na wyjątkowym szczeblu w tej chwili. To jest kwestia baz amerykańskich w Polsce, zwiększenie ilości żołnierzy. W związku z tym zarzucanie, że z relacjami polsko-amerykańskimi jest "coś nie halo", jest absurdalne - dodał europoseł PiS.

- Do Polski miał przyjechać prezydent Trump i nie przyjechał, choć dla Polski była to bardzo ważna rocznica, a on w tym czasie grał w golfa - przypomniał Tomczyk. - Niech to najlepiej świadczy o tym, jaka jest pozycja Polski, gdzie Polskę widzą. Jeśli chodzi o wizy, nie jest prawdą, że wizy zostały zniesione dzięki rządowi PiS-u - zauważył.

- Zostały zniesione dzięki wszystkim Polakom, dlatego że obowiązuje w USA algorytm, i w zależności od tego, jaki procent podań jest odrzucanych, to tylko według tego działa procedura - wyjaśnił europoseł PO.

#Newsroom