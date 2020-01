Przykleił sobie brodę i napadł na znajomego. Zapomniał o czymś bardzo ważnym

Policjanci zatrzymali 34-latka, który z pistoletem pneumatycznym poszedł do mieszkania znajomego i zażądał 100 tys. zł. Mężczyzna, by nie zostać rozpoznanym, założył okulary i przykleił sobie sztuczny zarost. Wziął ze sobą również taśmy, by skrępować ofiarę, jednak... dał się rozpoznać po głosie.