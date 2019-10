Biskup w przebraniu. Sprawdzał jak ludzie traktują ubogich

Na obradach diecezjalnego kongresu pojawił się obszarpany i brudny mężczyzna. Usiadł wśród uczestników, następnie upadł na podłogę. Okazało się, że to nietypowy eksperyment pewnego biskupa, który chciał sprawdzić, jak zareagują na niego zebrani. Reakcja uczestników była zastanawiająca.

Biskup Quintero Gomez na potrzeby wyjątkowego eksperymentu, przebrał się za bezdomnego i poszedł na spotkanie poświęcone sprawom społecznym.

- To eksperyment, ale i rodzaj hołdu dla tych, którzy żyją na ulicy. O ich sytuacji mówi papież Franciszek. O tym, że trzeba miłować biednych - powiedział duchowny w czasie charakteryzacji.

Reakcja uczestników była zastanawiająca. Niektórzy przesiadali się, gdy siadał obok nich. Nie reagowali, gdy ich mijał. Zareagowała tylko służba medyczna, gdy mężczyzna celowo się przewrócił.

Znieczulica to grzech

- Gdy tylko wszedłem do auli, zacząłem doświadczać obojętności. Nikt mnie nie przyjął, gdy przechodziłem przez recepcję. Nikt mnie nie przywitał i nikt nie zapytał, kim jestem. Choć ledwie kilka dni temu papież apelował, by wspierać wykluczonych - mówił biskup Gomez, ordynariusz diecezji Armenia w Kolumbii.

Nawiązał w ten sposób do słów Franciszka, który twierdzi, że jako chrześcijanie nie możemy być obojętni na tragedię starych i nowych form ubóstwa, na ponurą izolację, pogardę i dyskryminację.

- Dzisiaj kościół ma wielką pracę do wykonania w zakresie uświadamiania ludziom, że obojętność i znieczulica to grzech i z tego trzeba się spowiadać - skomentował eksperyment ojciec Jan Szewek, franciszkanin.

Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta powiedział z kolei, że potrzebni są wolontariusze do tego, żeby właśnie pobyć z tymi osobami bezdomnymi, iść z nimi do lekarza, porozmawiać. - To są rzeczy bardzo ważne, a nie finansowe - wskazał.

- To jest o wiele trudniejsze, bo łatwiej jest dać dwa złote niż się zaangażować - dodał.

dc/msl/ Polsat News