Tomasz Grodzki dla "Rz": środki unijne będą uzależnione od przestrzegania praworządności

Środki unijne będą uzależnione od przestrzegania praworządności; państwa, co do których są wątpliwości, że tej praworządności nie przestrzegają, dostaną rodzaj upomnienia - powiedział poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Grodzki w rozmowie z gazetą był pytany, jakie są efekty jego spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej o noweli ustaw sądowych, zakładającej m.in. poszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

- Ustaliliśmy jedną bezdyskusyjną rzecz: że fundamenty wolnego świata i fundamentalne wartości Wspólnoty Europejskiej to między innymi poszanowanie praworządności - powiedział.

Jak dodał, wiceszefowa KE Viera Jourová i komisarz Didier Reynders "jasno dali do zrozumienia, że będą mocno opierali się na opinii Komisji Weneckiej", która złożyła wizytę w Polsce w trybie pilnym.

ZOBACZ: Ziobro: Grodzki nie miał prawa poprosić Komisji Weneckiej o opinię

Pytany, dlaczego rządzący nie chcą podjąć dialogu z KE ws. ustaw sądowych, oświadczył, że "to są kontrowersyjne ustawy, ale niejedna kontrowersyjna ustawa była dyskutowana na poziomie krajowym czy na poziomie UE. Jeżeli ktoś się okopuje na swoich pozycjach i nie podejmuje dialogu, to nie ma mowy o znalezieniu pozytywnego rozwiązania" - ocenił.

Marszałek Senatu odniósł się także do pytania, czy uzgadniał stanowienie polskiego prawa z przedstawicielami KE.

- Nie. To była wymiana poglądów, debata na poziomie eksperckim - powiedział.

"Komisja Europejska zapewne się do niej odniesie"

Dopytany, czy uda się zablokować wprowadzenie w życie nowelizacji ustaw sądowych w obecnym kształcie, powiedział, że gdy wróci ona "w tym czy innym kształcie do Sejmu, a potem podpisze ją prezydent, to Komisja Europejska zapewne się do niej odniesie".

- Może wnioskować do TSUE o zabezpieczenie, czyli niewykonywanie tej ustawy. Budżet środków unijnych będzie uzależniony od przestrzegania praworządności, a to oznacza, iż państwa, co do których są wątpliwości, że tej praworządności nie przestrzegają, dostaną rodzaj upomnienia - dodał.

Grodzki został również zapytany, czy PO przedstawi swój projekt naprawy wymiaru sprawiedliwości.

- Prawdopodobnie pod koniec lutego na posiedzeniu plenarnym Senatu przedstawimy senacką inicjatywę legislacyjną, nowy projekt o KRS - powiedział marszałek.

Senat TV ma być telewizją?

Odniósł się też do tego, czy będzie wygłaszał kolejne orędzia telewizyjne.

- Do tej pory jedno orędzie było na otwarcie, drugie było w zasadzie świąteczne. Uruchamiamy inicjatywę internetową pod roboczą nazwą Senat TV jako forum wymiany myśli i nieskrępowanej wymiany poglądów - wyjaśnił.

Dopytany, czy Senat TV ma być telewizją, która ma go promować, bo tak już teraz wygląda twitterowe konto Senatu, powiedział:

- Jestem twarzą Senatu, nigdy nie idę z własnej woli do mediów, tylko jestem do nich zapraszany, także nie zabiegam o tą popularność, bo pracy mam mnóstwo.

ZOBACZ: Grodzki odpowiada na oskarżenia o korupcję. "Rozważam drogę sądową"

"Nigdy nie brałem pieniędzy"

Grodzki był też pytany, czy jako lekarz brał łapówki.

- Nigdy nie brałem łapówek. Jeżeli dostawałem bombonierkę, kwiaty i pan to uzna za łapówkę, to tak, natomiast nigdy nie brałem pieniędzy ani nie uzależniałem wykonania jakiejkolwiek czynności od wpłaty pieniędzy. Co więcej, jako młody dyrektor szpitala zorganizowałem jedno z pierwszych w Polsce spotkań z prokuratorami naszej prokuratury okręgowej, żeby wytłumaczyli lekarzom, pielęgniarkom, kiedy zaczyna się korupcja, a kiedy coś korupcją nie jest - mówił.

- Otrzymanie kwiatów po operacji nie jest korupcją, ale domaganie się pieniędzy przed leczeniem jest korupcją. Boli mnie to szczególnie, ponieważ słynąłem z tego, że byłem jednym z pionierów tego, żeby zwalczać łapówkarstwo - podkreślił.

WIDEO - Auto dla Irańczyka. Polacy uzbierali na nie pieniądze w 24 godziny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP