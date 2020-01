Mec. Dubois zapowiada zawiadomienia karne ws. pomówień prof. Grodzkiego i mówi o surowych karach

- Rada dla prokuratorów, żeby się wyspali, bo dostaną od nas trochę zadań do wykonania - powiedział w "Polityce na Ostro" mecenas Jacek Dubois odnosząc się do wtorkowej konferencji, na której marszałek Senatu Tomasz Grodzki ma odnieść się do pomówień jego osoby. Mecenas zapowiedział złożenie kilku zawiadomień o popełnieniu przestępstw, za które grożą wieloletnie kary pozbawienia wolności.