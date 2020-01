Silny wstrząs na Górnym Śląsku. "Był odczuwalny w wielu miastach"

Magnituda wstrząsu odnotowanego o godzinie 14:34 na terenie woj. śląskiego wyniosła 3,8 (oznacza to 3,8 stopnia w tzw. skali Richtera) - wynika z danych Europejskiego Centrum Sejsmologicznego (European-Mediterranean Seismological Centre - EMSC). Centrum zinterpretowało zdarzenie jako trzęsienie ziemi. Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne, to niezależna organizacja naukowa zrzeszającą 84 instytuty badawcze, która ma siedzibę w Paryżu.

Urzędnicy: "Bardzo silny wstrząs"

Według EMSC na terenie dotkniętym wstrząsem zamieszkują 2 miliony ludzi.

Wstrząs miał duży zasięg, odczuwalny był w wielu śląskich miastach m.in. w Katowicach, Tychach, Mikołowie, Łaziskach, Rybniku czy Sosnowcu - podała rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach Anna Swiniarska-Tadla.

- Główny Instytut Górnictwa podał, że było to w pierwszym pomiarze 3,8 w skali Richtera, a więc bardzo silny wstrząs - potwierdziła Swiniarska-Tadla. Jak dodała, spółki górnicze, m.in. Polska Grupa Górnicza i Jastrzębska Spółka Węglowa, sprawdzają w swoich zakładach ew. skutki zdarzenia.

