Katastrofa w kopalni złota. Wielka fala porwała robotników

Nie wiadomo, co stało się z piętnastoma osobami, które w rosyjskiej kopalni złota porwała woda po zawaleniu się tamy. Trwają ich poszukiwania - podało ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do trzynastu, a czternaście osób trafiło do szpitala. W rejonie katastrofy mogło znajdować się nawet dwieście osób.