"Incydent" w elektrowni jądrowej. Mieszkańcom wysłano alert bezpieczeństwa

Władze Ontario o "incydencie" poinformowały w alercie wysłanym do użytkowników telefonów komórkowych przebywających na terenie prowincji, w promieniu 10 km od stacji generacyjnej.

W wiadomości podano, że osoby mieszkające w pobliżu elektrowni nie muszą w związku z "incydentem" podejmować żadnych działań. Komunikat nie informował, co wydarzyło się w Pickering.

"Alert wysłany przez pomyłkę"

Około godz. 8 czasu lokalnego, czyli blisko pół godziny od przesłania alertu, informacja została jednak zdementowana. "Alert został wysłany przez pomyłkę. Nie ma zagrożenia dla społeczeństwa ani środowiska" - poinformowano na Twitterze elektrowni.

Important update: the alert regarding #Pickering Nuclear was sent in error. There is no danger to the public or environment.

Informację o pomyłce przekazało też miasto Pickering oraz biuro prasowe premiera Ontario.

Ponadto, według informacji przekazywanych przez media, powiadomienie otrzymali także mieszkańcy stolicy kraju Ottawy, znajdującej się ponad 400 km od Pickering.

Burmistrz: będę domagał się pełnego dochodzenia

Burmistrz miasta Pickering na swoim Twitterze wyraził zaniepokojenie faktem, że tak niepokojąca informacja została przekazana mieszkańcom omyłkowo. Zapewnił, że będzie domagał się przeprowadzenia pełnego dochodzenia, aby wyjaśnić sprawę.

Like many of you, I was very troubled to have received that emergency alert this morning. While I am relieved that there was no actual emergency, I am upset that an error such as this occurred. I have spoken to the Province, and am demanding that a full investigation take place.