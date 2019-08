Premier Wielkiej Brytanii poprosił o zgodę na zawieszenie obrad parlamentu

Szef rządu zapewnił w wywiadzie dla telewizji Sky News, że posłowie będą mieli "wiele czasu" na dyskusje na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Jak tłumaczył, decyzja została podjęta ze względu na wiszącą nad rządem koniecznością zakończenia wyjątkowo długiej, dwuletniej sesji parlamentu i rozpoczęcia nowej, co pozwoli na kontynuację trwających prac legislacyjnych realizujących program rządu.

Zgodnie z planem Johnsona parlament ma przerwać obrady w drugim tygodniu września i wznowić je dopiero 14 października, kiedy królowa Elżbieta II otworzy nową sesję parlamentarną i wygłosi mowę tronową zawierającą opis planów legislacyjnych rządu Johnsona.

Głosowanie nad rządowym planem legislacyjnym i jego stanowiskiem na temat brexitu odbyłoby się wówczas najprawdopodobniej w dniach 21-22 października, tuż po ostatnim szczycie UE przed wyjściem Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty zaplanowanym na 31 października.

We wtorek ugrupowania opozycyjne zobowiązały się do współpracy w celu powstrzymania zawieszenia obrad parlamentu, ostrzegając, że byłoby to "niedemokratyczną zniewagą" brytyjskiego systemu politycznego i doprowadziłoby do "historycznego kryzysu konstytucyjnego".

dc/ PAP