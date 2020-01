Historyczny rekord Lotniska Chopina. Gdzie w 2019 r. lataliśmy najczęściej?

"W 2019 roku z usług stołecznego portu skorzystało 18,86 mln osób, co stanowi 6,2 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie. W 2018 r. port odprawił 17,8 mln pasażerów.

W okresie styczeń-grudzień w ruchu międzynarodowym podróżowało 17,1 mln pasażerów (więcej o 6,8 proc.), a w ruchu krajowym 1,76 mln (więcej o 0,4 proc.).

Niemal 60 proc. podróżowało w strefie Schengen

W samym grudniu na Lotnisku Chopina odprawiono 1 mln 384,3 tys. pasażerów, to o 11,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W 2019 roku 59,1 proc., podróżowało w strefie Schengen, a 40,9 proc. wybrało destynacje do krajów Non-Schengen.

Jak podał port, najpopularniejszym przewoźnikiem na Lotnisku Chopina były Polskie Linie Lotnicze LOT. W ubiegłym roku linia przewiozła 9 mln 721 tys. 756 podróżnych. LOT w 2019 roku otworzył siedem nowych rejsów regularnych, z czego trzy były połączeniami długodystansowymi (Miami, Delhi oraz Kolombo).

Operujący na lotnisku węgierski Wizz Air w ubiegłym roku przewiózł z i do portu 2 mln 826 tys. 773 osób. Przewoźnik zainaugurował nowe regularne połączenie – do Edynburga.

130 regularnych kierunków

W 2019 roku w sumie linie latające z Lotniska Chopina oferowały 130 regularnych kierunków. Wśród połączeń regularnych największą popularnością cieszył się Londyn - 1 mln 29 tys. 206 pasażerów, dalej był Paryż - 555 tys. 178 podróżnych, Kijów - 531 tys. 402 osób, Frankfurt - 522 tys. 491 pasażerów i Amsterdam - 512 tys. 178 osób. Jeśli chodzi o połączenia czarterowe w ub.r. to na pierwszym miejscu Antalya - 267 tys. 250 pasażerów, Hurghada - 123 tys. 787 osób, Marsa Alam - 82 tys. 601 podróżnych, Burgas - 79 tys. 427 pasażerów i Rodos - 72 tys. 106 osób.

W przypadku przewozów cargo, to w okresie styczeń-grudzień przewóz ładunków na pokładach wszystkich statków samolotów wyniósł 97 tys. 784,2 tony. To wzrost o 5,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Natomiast przewóz poczty wyniósł 16 tys. 309,8 ton, co stanowi wzrost o 2 proc.

Port przypomniał, że w grudniu 2019 r. na lotniska zakończyła się rozbudowa strefy kontroli dokumentów i bezpieczeństwa dla osób podróżujących z krajów Non-Schengen.

Zwiększono przepustowość

Pasażerowie tranzytowi mogą korzystać z przebudowanej strefy kontroli dokumentów, która powiększyła się z 12 do 18 przejść. Natomiast strefę kontroli bezpieczeństwa dla pasażerów transferowych w rotacji Non-Schengen - Schengen powiększono z dwóch do czterech przejść, zaś w rotacji Non-Schengen – Non-Schengen również z dwóch do czterech przejść. Lotnisko wskazuje, że ukończenie tej inwestycji "ma istotny wpływ na poprawę jakości obsługi pasażerów oraz zwiększenie przepustowości stołecznego portu".

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

msl/ PAP