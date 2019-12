Nowy rozkład jazdy PKP. Pociągi po raz pierwszy dojadą na Lotnisko Chopina

Według PKP PLK lepszy dostęp do kolei zapewni kilkanaście nowych przystanków m.in. w Olsztynie, Lublinie, Jeleniej Górze, Białymstoku, Nysie.

W nowym rozkładzie pociągiem z Lublina przez Dęblin do Warszawy będziemy podróżować bez komunikacji zastępczej. Pociągi regionalne będą kursowały z Lublina przez Puławy do Dęblina. W Lublinie będzie również nowy przystanek Lublin Zachodni.

Krótsze podróże

Mieszkańcy Dolnego Śląska skorzystają z nowych połączeń z Wrocławia i Legnicy przez Lubin do Rudnej Gwizdanowa i dalej do Głogowa. Przez Lubin pojadą pociągi dalekobieżne m.in. do Wiednia, Budapesztu, Berlina, Krakowa i Przemyśla.

PKP PLK zapowiada, że będą krótsze podróże z Wrocławia do Zgorzelca, dzięki elektryfikacji trasy Węgliniec – Zgorzelec.

W województwie warmińsko-mazurskim już bez komunikacji zastępczej pojadą pociągi z Działdowa przez Nidzicę i Olsztynek do Olsztyna. Przebudowane stacje i przystanki pozwolą na swobodny dostęp do pociągów także osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Na Opolszczyźnie pociągi krócej pojadą z Opola do Nysy. Podróż zajmie około 1 godz., czyli będą o ok. 20 min krótsze.

Na Pomorzu pociągi wracają na trasę Słupsk – Ustka. Sprawne połączenia będą możliwe dzięki inwestycji PLK. Podróż zajmie 22 min.

W Małopolsce wrócą pociągi na kolejową "zakopiankę". Od 15 grudnia ruszą połączenia na trasie Kraków – Chabówka, a 21 grudnia pociągi ponownie dojadą do Zakopanego.

Pasażerowie dojadą na Lotnisko Chopina

PKP Intercity wraca po kilku latach na trasę od Zagórza przez Sanok, Krosno, Jasło do Stróży. Po raz pierwszy pociągi dotrą na Lotnisko Chopina.

Uruchomiono pociągi Intercity na trasie Lotnisko Chopina - Łódź Fabryczna. Będą obsługiwane składami typu Dart. Ze względu na układ torów w stolicy, pomijają główne stacje Zachodnia, Centralna i Wschodnia, a zatrzymują się na Służewcu i Rakowcu, a potem w Żyrardowie, Skierniewicach i Koluszkach. Rozkład jest skoordynowany z głównymi godzinami przylotów i odlotów LOT-u.

- Pociągi uruchamiamy pilotażowo, we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Sześć par połączeń będzie skorelowanych z najważniejszymi lotami lotniczego operatora – powiedział "Rynkowi Lotniczenu" prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. Pociągi dojadą na lotnisko w tak zwanych "pikach", czyli wtedy gdy z lotniska odlatuje najwięcej samolotów LOT-u - dodał.

Informatorzy mobilni

W weekend wdrożenia nowego rozkładu do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni. W niedzielę 15 oraz w poniedziałek 16 grudnia na jedenastu dworcach w największych miastach Polski (Warszawa Centralna, Wschodnia i Zachodnia, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków Główny, Poznań, Szczecin, Wrocław, Zakopane) pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

PKP PLK informują też, że w okresie zimowym około 300 dworców nie będzie zamykanych na czas trwania nocnych przerw technicznych. W przypadku znacznego spadku temperatury oraz w sytuacjach nadzwyczajnych PKP SA może zdecydować o całodobowym otwarciu pozostałych dworców.

las/wka/bas/ Polsat News, PAP