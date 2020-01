Burmistrz chciał ograniczyć lekcje religii w szkole. Mieszkańcy protestują

- Podpisy będziemy nadal zbierać. Przychodzą do nas także liczne listy poparcia z rozmaitych miejsc w kraju - powiedział w sobotę podczas konferencji prasowej prezes stowarzyszenia Adam Pęzioł.

Szukanie oszczędności



W listopadzie burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz (PSL) zwrócił się do metropolity przemyskiego abpa Adama Szala o zgodę na zmniejszenie liczby lekcji religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu. Swoje stanowisko uzasadniał koniecznością szukania oszczędności w oświacie.

"Mój wniosek dotyczył ograniczenia liczby lekcji religii płatnych z budżetu gminy Ustrzyki Dolne do jednej godziny w tygodniu. Druga godzina religii mogłaby być prowadzona przez księży, siostry zakonne i katechetów nieodpłatnie, podobnie jak ma to miejsce w wielu szkołach z innych przedmiotów" - wyjaśnił burmistrz na swojej stronie internetowej.

ZOBACZ: "Sekty finansują LGBT". Lekcja religii na Podkarpaciu



Metropolita przemyski nie wyraził jednak zgody. Tygodniowy wymiar zajęć z religii - zgodnie z polskim prawem - może być obniżony tylko za aprobatą biskupa diecezjalnego.

"Chodziło o wywołanie zamętu"



Działaniom burmistrza sprzeciwiło się m.in. Stowarzyszenie Ośrodek Myśli prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego w Komańczy. - W mojej ocenie burmistrzowi nie chodziło o to żeby się ten projekt udał. Z góry wiadomo było, że nie jest to możliwe. Natomiast chodziło o to, żeby wywołać pewien zamęt. Pokazać, że są środowiska, osoby dla których model oświaty w Polsce, w którym prowadzone są lekcje religii, jest nie przyjęcia - mówił Pęzioł.



Zaznaczył, że stowarzyszenie zaprotestowało odwołując się do nauczania prymasa Wyszyńskiego. - Ksiądz prymas przez dziesiątki lat głosił pogląd, że cały proces wychowania, oświaty, edukacji ma sens wtedy, kiedy szkoła w sposób integralny traktuje lekcje przedmiotów ścisłych, humanistycznych łącznie z wychowaniem religijnym, katechizacją. Dopiero wtedy w pełni kształtuje się charakter młodego człowieka - zauważył prezes stowarzyszenia.

ZOBACZ: Komisja Wychowania KEP o religii tylko na pierwszych i ostatnich lekcjach: "nie ma podstaw prawnych"

"Lekcje religii kształtują właściwe postawy"



Pęzioł przypomniał, że stowarzyszenie zaprotestowano przeciwko "próbom jakie podejmuje burmistrz". - Żądamy zaprzestania akcji kompromitującej naszą społeczność w oczach opinii publicznej. Uważamy także, że lekcje religii w szkołach służą kształtowaniu właściwych postaw młodych Polaków - powiedział.



W ocenie Pęzioła, "inicjatywa burmistrza jest sposobem na testowanie opinii środowisk katolickich na ile da się tego typu projekt przeprowadzić".



Podkreślił, że akcja spotkała się dużym poparciem. - W ciągu zaledwie 10 dni protest poparło przeszło 2,5 tys. osób. Będziemy go kontynuować – dodał prezes Stowarzyszenie Ośrodek Myśli prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego.

WIDEO - Kazimierski wąwóz lessowy już wybetonowany. Mieszkańcy podzieleni, władze nieugięte Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP, polsatnews.pl