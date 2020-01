Zniszczona brama Kancelarii Prezydenta. Gruz i pogięte kraty na bruku

Zniszczona brama XVIII-wiecznego Pałacu Branickich znajduje się u wjazdu na ul. Frascati z ul. Wiejskiej, nieopodal budynku Sejmu.

Zakleszczył się i zburzył bramę Kancelarii

Takie rzeczy przy wjezdzie do Sejmu 5 minut temu. pic.twitter.com/8tPMpoOyGV — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) January 10, 2020

Bramę zniszczył kierowca ciężarowego volvo, który wycofywał w piątek z ul. Wiejskiej

- Kierowca cofał i zawadził górną częścią burty ciężarówki o bramę. Wokół samochodu było trzech funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa - powiedział Polsat News świadek zdarzenia.

Według świadków ciężarówka volvo uderzyła najpierw w lewy filar bramy, zakleszczyła się, a następnie ruszyła do przodu, niszcząc cały zabytek.

WIDEO: zobacz nagranie sprzed kancelarii

- Teren nie należy do Kancelarii Sejmu, mimo iż jest to jedna z dróg wjazdowych do parlamentu. W związku z wypadkiem ten wjazd od strony ul. Wiejskiej jest zablokowany - przekazał Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu.

- Policja została poinformowana o zdarzeniu przez Służbę Ochrony Państwa. SOP przekazała, że kierujący samochodem ciężarowym wycofując uszkodził bramę - poinformował podkom. Piotr Świstak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że zdarzenie to jest traktowane jako kolizja.

Kierowca został sprawdzony alkomatem - był trzeźwy.

Kancelaria: brama trafi do magazynu

- Około godziny 13:54, kierowca ciężarówki zawracając, mimo wyraźnych sygnałów funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, skręcił pojazdem w taki sposób, że uszkodził bramę - powiedział polsatnews.pl Marcin Kędryna, dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta.

Jak dowiedział się polsatnews.pl, nie było żadnego zagrożenia dla osób znajdujących się na terenie parlamentu. - Gdy funkcjonariusze SOP zobaczyli zniszczoną bramę, powiadomili policję - powiedział ppłk Bogusław Piórkowski, rzecznik SOP.

Usunięciem uszkodzonych fragmentów bramy i przywróceniem przejezdności ul. Frascati zajęli się po południu strażacy.

- Kierowca wyjaśnił, że źle poprowadziła go nawigacja. Uszkodzona brama zostanie przewieziona do magazyny Kancelarii Prezydenta, gdzie będzie czekać na oględziny konserwatorów i odrestaurowanie - powiedział Kędryna.

20 lat temu brama przeszła restaurację

Zabytkowa brama wjazdowa staraniem Kancelarii Prezydenta RP została odrestaurowana w 2000 roku. Zabytek z napisem "Kancelaria Prezydenta" znajdował się u wjazdu na teren należący do prezydenckiej kancelarii zaraz za budynkami parlamentu, tuż obok sejmowego biura przepustek i kawiarni "Czytelnik".

prz/hlk/wka/ polsatnews.pl, PAP