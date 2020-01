Pawłowicz usunęła profile w mediach społecznościowych. Powiedziała dlaczego

- Tak, usunęłam swoje profile. Zrobiłam to w związku z pełnioną funkcją, by nie dawać pretekstu do ataków - powiedziała "Super Expressowi" Krystyna Pawłowicz. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego była znana z kontrowersyjnych komentarzy zamieszczanych m.in. na Twitterze.