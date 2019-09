Cegła po cegle rozbierali zabytkowy dworek aż się zawalił. Budulcem utwardzali grząską drogę

Policja została zaalarmowana o nielegalnym wyburzaniu dworku w miniony wtorek.

Niespełna dobę po zgłoszeniu kradzieży i uszkodzenia zabytku policjanci z posterunku policji w Małdytach ustalili sprawców tych przestępstw i przestawili im zarzuty.

Mężczyźni, wyciągając cegły z budynku naruszyli jego konstrukcję i doprowadzili do zawalenia się ściany zabytkowego dworku. Skradzionymi cegłami... łatali dziury w drodze. Brukowali także rozmiękłe podwórze.

Zgodnie z Kodeksem karnym kradzież zagrożona jest karą do 5 lat więzienia. Za zniszczenie zabytku grozić może nawet 8 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku skazania za to przestępstwo sąd orzeka obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego.

Najprawdopodobniej mężczyźni będą musieli odbudować dworek.

O dalszym losie oraz o wysokości kary mieszkańców gminy zadecyduje sąd.

Zabytki to nasze dziedzictwo kulturowe. Zatrzymani mężczyźni doprowadzili swoimi działaniami do zawalenia się ściany zabytkowego dworku. Cegły zostały wykorzystane do? łatania dziur w drodze.😰https://t.co/hwri2YfkV8 pic.twitter.com/kIPm0vWmS8