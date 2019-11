Fotografia Krystyny Pawłowicz sprzed lat. Była posłanka dementuje i publikuje prawdziwe zdjęcie

"To nie jestem ja. Nigdy na takich spędach nie bywałam, nie paliłam papierosów, a okulary noszę dopiero od kilkunastu lat - napisała Krystyna Pawłowicz odnosząc się do zdjęcia, które pojawiło się we wtorek na Twitterze. Na fotografii znajduje się młoda kobieta, rzekomo "pani Krystyna z czasów polowych imprez studenckich".