Iran na terenie Polski? Zaskakujące wyniki sondażu wśród Amerykanów

69 proc. respondentów uznało, że zeszłotygodniowy atak amerykańskich dronów na lotnisku w Bagdadzie, w którym zginął generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej irańskiej jednostki wojskowej Al-Kuds, zwiększyło prawdopodobieństwo wojny USA-Iran. 50 proc. twierdzi, że zdarzenia te uczyniły Amerykę "mniej bezpieczną" - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Morning Consult.

ZOBACZ: "Polscy żołnierze wiedzieli, że zbliżają się pociski". Müller potwierdza informacje polsatnews.pl

Niektórzy twierdzą, że Iran leży na wodzie

Respondenci mieli zlokalizować Iran na nieopisanej mapie obejmującej Europę, część Afryki i Azji. Kraj wskazało poprawnie 28 proc. badanych.

Fakt, że zaznaczano m.in. Polskę, Rumunię, Ukrainę, Grecję, Włochy czy Francję jako terytoria, na których ich zdaniem może znajdować się Iran może dziwić, natomiast znacznie bardziej zaskakujące jest typowanie obszarów Afryki Północnej i Środkowej, a nawet akwenów.

NEW from me: We asked folks to identify Iran on an unlabeled map.



28% of them got it right. Here's where they guessed. https://t.co/XhP5OU9s2n pic.twitter.com/IQ8HYFDKxE