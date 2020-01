Płonął w powietrzu. Nowe informacje ws. katastrofy ukraińskiego samolotu

W raporcie, opracowanym przez irańską agencję lotnictwa cywilnego, zacytowano świadków będących w pobliżu miejsca katastrofy oraz w samolocie przelatującym na dużej wysokości. Twierdzą oni, że boeing ukraińskich linii lotniczych UIA płonął, kiedy był jeszcze w powietrzu.

Z raportu wynika również, że załoga samolotu próbowała zawrócić maszynę na lotnisko - informuje agencja AP.

🎥 First film of Ukrainian airline plane crash in #Parand #Tehran #Iran



6:30 This morning.#planecrash #Ukraine pic.twitter.com/a9jwHn4G6E