Rakiety spadły w dzielnicy ambasad w Bagdadzie

W mieście było słychać wycie syren alarmowych. Na razie nikt nie przyznał się do tego ataku.



Na Twitterze pojawiły się nagrania, na których słychać wybuchy.

Silnie ufortyfikowana Zielona Strefa powstała w 2003 r. Obejmuje obszar 10 km kw. Znajduje się tu wiele urzędów państwowych i zagranicznych ambasad, w tym USA oraz Wielkiej Brytanii. Na terenie tej drugiej swoją siedzibę ma również ambasada RP.

W ostatnich miesiącach i latach Zielona Strefa była często celem podobnych ataków rakietowych.

Był to trzeci ostrzał rakietowy tej dzielnicy od czasu zabicia w Bagdadzie w nocy z czwartku na piątek przez siły USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

I cannot believe this is the retaliation 🤔

Two of this thing 👇🏽 hit near the US ambassy in the green zone in #Baghdad pic.twitter.com/EC2HVwCu9f