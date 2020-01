Śledczy będą szukać odłamków rosyjskiej rakiety na miejscu katastrofy ukraińskiego samolotu

Wyjaśnił, że Ukraina analizuje różne możliwe przyczyny katastrofy ukraińskiego samolotu pasażerskiego, w tym możliwy atak rakietowy, kolizję, wybuch silnika lub akt terroryzmu.

Samolot palił się bezpośrednio przed katastrofą

Samolot ukraińskich linii lotniczych UIA, który rozbił się w środę wkrótce po starcie w Teheranie, palił się bezpośrednio przed katastrofą, a jego załoga próbowała zawrócić maszynę na lotnisko - głosi opublikowany w czwartek wstępny raport irańskich śledczych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińscy śledczy przybyli do Iranu, żeby pomagać w dochodzeniu. Powiadomił on również, że planuje zadzwonić do prezydenta Iranu Hasana Rowhaniego, żeby porozmawiać na temat katastrofy i śledztwa. - Nie ulega wątpliwości, że priorytetem dla Ukrainy jest określenie przyczyn katastrofy samolotowej - oświadczył Zełenski. - Z pewnością dojdziemy prawdy - dodał.

W katastrofie samolotu, który leciał do Kijowa, zginęło 176 osób, wszystkie na pokładzie boeinga.

"Bild": samolot mógł zostać zestrzelony

Niemiecki dziennik "Bild" przekonywał, że to irańska obrona przeciwlotnicza mogła zestrzelić w środę rano pasażerski ukraiński samolot. Powołuje się przy tym na opinie ekspertów i podobieństwo do innych tego rodzaju wypadków.

"Do katastrofy doszło 4 godziny i 14 minut po ataku rakietowym Iranu na bazy wojskowe w Iraku. Jest zatem prawdopodobne, że mułłowie spodziewali się amerykańskiego kontrataku (...). Możliwe, że irańska obrona przeciwlotnicza wzięła ukraińską maszynę za nadlatujący amerykański samolot wojskowy lub rakietę i go zestrzeliła" - pisze tabloid "Bild" w środę na stronie internetowej.

Wyklucza jednocześnie, by pasażerską maszynę mogła trafić amerykańska rakieta. Dziennik uważa bowiem, że gdyby rakietę wystrzelono (z amerykańskiej bazy) zaraz po poderwaniu się maszyny z pasa startowego w Teheranie nie byłaby ona w stanie, w tak krótkim czasie trafić ukraińskiego Boeinga 737-800.

