Owczarek niemiecki uratował mężczyznę, który chciał rzucić się pod pociąg

1 stycznia ok. godz. 21:00 pracownicy Straży Ochrony Kolei monitorując teren zauważyli mężczyznę, który wszedł na tory na przejeździe kolejowym w Chełmie.

Szczęśliwy zbieg okoliczności

Przejazd w tym miejscu jest oświetlony, jednak gdyby mężczyzna wkroczył na tory kilkadziesiąt metrów dalej, nikt by go już nie zauważył. Rzucił się w oczy także dlatego, że miał na sobie t-shirt.

- Wzywaliśmy go do zatrzymania: "Stój! - Straż Ochrony Kolei!" Nie reagował - relacjonował w rozmowie z Polsat News Mariusz Świderczuk, pracownik SOK w Chełmie.

Naprawdę niebezpiecznie zrobiło się, kiedy SOK-iści zauważyli nadjeżdżający pociąg. Byli jakieś 20 metrów od 24-latka, ale zdawali sobie sprawę z tego, że nie dobiegną, by go uratować. Spuścili psa.

- Komenda jest jedna: bierz! - powiedział Świderczuk.

Zwierzę zareagowało instynktownie



- Pies po prostu uderzył tego mężczyznę w klatkę piersiową powodując jego upadek i spychając go na pobocze torowiska - mówił pracownik SOK.

- Jestem bardzo dumny z psa, że wykonał to, do czego go szkoliliśmy - dodał.

ZOBACZ: Ratował ludzi spod gruzów, teraz sam potrzebuje pomocy

Z Mariuszem Świdorczukiem Amor jest już pięć lat. W służbie w tym rejonie są cztery psiaki.

- Wykorzystujemy ich do patroli szlaków, miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do kradzieży, dewastacji elementów infrastruktury kolejowej - wyliczał Piotr Stefaniuk, rzecznik Służby Kolei w Lublinie.

Wideo: Amor, psi bohater

"Zgodnie z przepisami"

Akcji ratowania samobójcy przyglądał się krytycznie mieszkaniec okolicy.

- Policja przyjechała dopiero po półtorej czy dwóch godzinach, jak już bardzo zmarzł - mówił pan Krzysztof. - Bardzo chciało mu się palić. Nie pozwolili mu zapalić papierosa ani skorzystać ze swojego telefonu komórkowego - dodał.

- Tan pan chciał odejść, chciał zapalić. Rozumiem to, ale jeżeli używam środków przymusu bezpośredniego w postaci psa, muszę postępować według przepisów, czyli przekazać taką osobę do najbliższego komisariatu policji - zapewnił Mariusz Świdorczuk.

Policjanci wezwali karetkę, mężczyzna trafił do szpitala. Nie wiadomo jaki jest stan jego zdrowia, ponieważ lekarze odmówili komentarza.

WIDEO - Odprowadzali składki, ale emerytury z ZUS im się nie należą - są za starzy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/msl/ Polsat News