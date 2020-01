Irackie władze chcą, by wojska USA wycofały się z ich kraju

Parlament Iraku uchwalił w niedzielę rezolucję wzywającą rząd do podjęcia działań zmierzających do zakończenia obecności w Iraku wszystkich zagranicznych żołnierzy. Wcześniej podobne działania zarekomendował iracki premier Adel Abdul Mahdi. W ten sam dzień do irackiego MSZ wezwano amerykańskiego ambasadora.

Decyzja parlamentu zapadła na nadzwyczajnych obradach, w których uczestniczył premier Mahdi.

"Rząd Iraku musi podjąć działania, by zakończyć obecność wszystkich zagranicznych żołnierzy na irackiej ziemi i zabronić im wykorzystywania irackiego lądu, przestrzeni powietrznej i wód w jakimkolwiek celu" - stwierdzono w dokumencie.

Premier nie chce w Iraku wojsk pod wodzą USA

Rezolucje parlamentarne nie są wiążące dla rządu, jednak premier Adel Abdul Mahdi ujawnił, że jest podobnego zdania. Również w niedzielę zarekomendował parlamentowi, by poczynił pilne kroki zmierzające do zakończenia obecności zagranicznych żołnierzy w Iraku.

Międzynarodowa koalicja pod wodzą USA, która walczy z Państwem Islamskim (IS) zdążyła ogłosić zawieszenie działań szkoleniowych i wsparcia dla sił bezpieczeństwa Iraku w związku z nalotami na bazy, w których stacjonują jej żołnierze.

Koalicja: ochraniamy irackie bazy, w których są nasi żołnierze

"Naszym nadrzędnym priorytetem jest ochrona wszystkich członków personelu koalicji, zaangażowanego w pokonanie Państwa Islamskiego. Wielokrotne ataki rakietowe w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, przeprowadzone przez elementy z proirańskiej milicji irackiej Kataib Hezbollah, spowodowały śmierć funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa Iraku i obywatela USA" - poinformowano w oświadczeniu.

Koalicja dodała, że jest teraz "w pełni zaangażowana w ochronę irackich baz", w których stacjonują jej żołnierze.

"Ograniczyło to nasze zdolności do przeprowadzania szkoleń z partnerami i do wspierania ich operacji wymierzonych w IS i dlatego wstrzymaliśmy te działania" - przekazała.

Ambasador USA wezwany do irackiego MSZ

Również w niedzielę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iraku wezwano ambasadora USA. Ma to związek z amerykańskimi nalotami na terytorium Iraku.

Resort ocenił, że działania te były "rażącym naruszeniem suwerenności Iraku oraz wszystkich przepisów i norm międzynarodowych, regulujących stosunki między krajami i zakazujących wykorzystywania ich terytoriów do dokonywania ataków na sąsiednie państwa".

