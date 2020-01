W Niemczech dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku na Iran

Federalna Policja Kryminalna w piątek wysłała zaktualizowane wytyczne dot. bezpieczeństwa do władz wszystkich 16 niemieckich landów. Chodzi o "podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa" po zamachu na irańskiego generała - poinformowała gazeta "Die Welt". Dodatkowe środki bezpieczeństwa mają dotyczyć głównie instytucji związanych ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.

ZOBACZ: Atak islamistów na amerykańską bazę wojskową w Afryce

Wytyczne nie są jawne, dlatego nie na razie nie wiadomo dokładnie, na czym będą polegały nadzwyczajne działania służb bezpieczeństwa.

Demonstracje przed Bramą Brandenburską



W sobotę przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Berlinie protestowało około 130 osób potępiających atak na Iran. Demonstranci trzymali flagi Iranu i Syrii oraz portrety generała Kasema Sulejmaniego i prezydenta Syrii Baszara al-Asada.

W pewnym momencie doszło do starcia z uczestnikami kontrmanifestacji - członkami irańskiej opozycji i ich sympatykami. Protestujących musiała rozdzielić niemiecka policja.

Iran zapowiada odwet, Trump odpowiada



Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds, a także Abu Mahdi al-Muhandis, założyciel proirańskiej milicji irackiej Kataib Hezbollah, w nocy z czwartku na piątek zostali zabici na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA. Ataku dokonano z użyciem dronów, a decyzję o zdalnym nalocie miał podjąć prezydent USA Donald Trump. Iran zapowiedział już odwet.

"Jeśli Iran zaatakuje Amerykanów lub amerykańskie aktywa, to mamy namierzone 52 irańskie miejsca (odpowiadające liczbie 52 amerykańskich zakładników wziętych w niewolę przez Iran wiele lat temu)" - napisał Trump w sobotę na Twitterze. Dodał, że chodzi o miejsca Wśród tych celów - według prezydenta USA - znajdować się mają miejsca "ważne dla Iranu i irańskiej kultury".

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!