Gowin chce usunięcia "bluźnierczego" filmu z Netfliksa

Wicepremier Jarosław Gowin zaapelował, by internauci podpisali się pod petycją o usunięcie z platformy Netflix filmu "Pierwsze kuszenie Chrystusa". W produkcji Jezus przedstawiony jest jako gej, a Maryja pali marihuanę. Zdaniem przeciwników produkcji brazylijskich komików, obraża on uczucia religijne chrześcijan. Kontrowersje wokół niej są tak duże, że doszło do ataku na siedzibę twórców filmu.