"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie" Reporterka Polsat News rozmawiała z... droidami

To koniec Gwiezdnych Wojen. Na ekrany kin trafia właśnie ostatnia, dziewiąta cześć kinowej sagi. Na londyńskiej premierze filmu była reporterka Polsat News Agnieszka Laskowska, która rozmawiała z reżyserem J.J. Abramsem, aktorami grającymi antagonistów oraz z... droidami - BB-8 i D-O.

Po 42 latach od premiery pierwszej części saga dobiega końca. Walka ciemnej strony mocy i jasnej strony mocy od lat elektryzowała fanów na całym świecie. O losach "odległej galaktyki" zadecyduje ostateczne starcie w "Gwiezdnych Wojnach: Skywalker. Odrodzenie". Aktorzy Domnhall Gleeson oraz Richard E. Grant wcielający się w antagonistów nie mają wątpliwości, kto ostatecznie okaże się górą.

- Kiedy słucha się wiadomości, to może się wydawać, że jesteśmy otoczeni przez zło. Ale dobro musi zwyciężyć. Trzeba w to uwierzyć - powiedział Agnieszce Laskowskiej Richard E. Grant, filmowy generał Pryde. Gleeson wcielający się w generała Hux'a zgodził się z "kolegą z pracy" - To nowa nadzieja - dodał.

Reżyser J.J. Abrams opowiadał, jak wyglądał ostatni dzień na planie. - Był słodko-gorzki. Rozumieliśmy, że coś dobiegło końca, że będziemy za sobą tęsknić, ale też, że zaczyna się bardzo intensywny proces postprodukcji - mówił reżyser.

W najnowszej części "Gwiezdnych Wojen" na ekran wraca księżniczka Leia. Wcielająca się w nią Carrie Fisher zmarła w 2016 r., a fani spekulowali, że jej postać będzie wygenerowana komputerowo.

- Mieliśmy niewykorzystane nagrania z części "Przebudzenie Mocy" (7. część sagi - red.). Napisaliśmy sceny wokół tego materiału. To było wspaniałe, móc ją mieć w filmie, a jednocześnie poruszające, bo najważniejszej osoby zabrakło - dodał J.J. Abrams.

Z droidami o Polsce i świętach

Mimo, że filmowa Rey świetnie włada mieczem świetlnym, a Poe Dameron to najlepszy pilot w galaktyce, to na nic zdaliby się najodważniejsi bohaterowie, gdyby nie pomoc robotów, nazywanych w uniwersum "Gwiezdnych Wojen" droidami. Wywiadu Agnieszce Laskowskiej udzielili znany z poprzednich odsłon BB-8 oraz jego nowy "kolega" o nazwie D-O.



- To pierwszy raz, kiedy robię wywiad na kolanach, więc coś to znaczy - zaczęła reporterka Polsat News, która postanowiła zrównać się z droidami wzrostem. Agnieszka Laskowska opowiadała robotom o Polsce, świętach, a na koniec zrobiła sobie z nimi pamiątkowe "selfie".

- Jestem pod wielkim wrażeniem waszych przygód. Jesteście takie odważne - zapewniła reporterka Polsat News.

