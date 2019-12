Zemsta za film o Jezusie? Siedziba brazylijskich komików obrzucona koktajlami Mołotowa

46-minutowy film "The First Temptation of Christ" ("Pierwsze kuszenie Chrystusa") autorstwa brazylijskich komików z grupy Porta dos Fundos miał premierę w serwisie Netflix 3 grudnia. Film dostępny jest również na platformie streamingowej w Polsce.

O produkcji zrobiło się jednak głośno na długo przed premierą. Wszystko za sprawą kontrowersyjnej fabuły. Film jest parodią, w której Jezus przedstawiony został jako gej, a jego matka - Maryja - jako kobieta popalająca marihuanę.

Protest internautów

Obraz nie wszystkim przypadł do gustu. Widzowie czują się oburzeni, bo według nich, historia przedstawiona w filmie obraża uczucia religijne chrześcijan.

W internecie powstała nawet petycja, w której internauci domagali się wycofania filmu. Podpisało ją ponad dwa miliony ludzi z całego świata.

Film oburzył nie tylko internautów, ale również polityków i kościelnych hierarchów.



Brazylijska Izba Deputowanych wezwała przedstawicieli Netflixa do złożenia wyjaśnień przed Kongresem, dotyczących kontrowersyjnej produkcji.



Syn prawicowego prezydenta Brazylii, poseł Eduardo Bolsonaro, poszedł krok dalej i stwierdził na Twitterze, że ten film to "śmieci" a jego twórcy "nie reprezentują brazylijskich wartości".

"Zrezygnujcie z subskrypcji Netflixa"



Do sprawy odniósł się również brazylisjki biskup diecezji Palmares, Henrique Soares da Costa, który wezwał chrześcijan do anulowania swoich subskrypcji w serwisie Netflix. "Nalegam, aby chrześcijanie w te święta Bożego Narodzenia manifestowali swoją miłość, wiarę i szacunek do Jezusa Chrystusa. Pokażcie, że wasza miłość do niego jest prawdziwa i aktywna i zrezygnujcie z subskrypcji Netflixa" - napisał bp Henrique Soares da Costa.



W podobnym tonie wypowiedział się bp Joseph Strickland z diecezji Tyler w Teksasie, który przekazał, że rezygnuje z subskrypcji Netflixa i zachęcił do tego wiernych. "Każdy chrześcijanin powinien potępić ten film, który jest bluźnierstwem przeciwko synowi Bożemu, który cierpiał i umarł za nas wszystkich. Także tych, którzy zaprzeczają temu, że jest Panem wszechświata" - oświadczył hierarcha z USA.

W odpowiedzi na zarzuty brazylijski oddział Netflixa oświadczył, że "ceni i akceptuje twórczą swobodę artystów, z którymi współpracuje, a także ma świadomość, że nie wszystkim spodoba się ta treść". Firma w komunikacie podkreśla, że widzowie mają dostęp do szerokiej oferty produkcji, która zawiera również historie biblijne.

Atak na siedzibę komików



Film wywołuje tak skrajne emocje, że część jego przeciwników przeszła od słów do czynów.



24 grudnia zamaskowani mężczyźni zaatakowali siedzibę firmy w Rio de Janeiro, obrzucając ja koktajlami Mołotowa. Według brazylijskich mediów mogła być to "zemsta" na autorach produkcji, za nakręcenie filmu.



"Wczesnym rankiem 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, siedziba Porta dos Fundos stała się ofiarą ataku. Nasze biuro zostało obrzucone koktajlami Mołotowa" - poinformowała grupa komediowa w mediach społecznościowych.

Na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede do Porta dos Fundos foi vítima de um atentado. Foram atirados coquetéis molotov contra nosso edifício. pic.twitter.com/QsTadQt3do — Porta dos Fundos (@portadosfundos) 24 grudnia 2019

Ogień szybko udało się ugasić, nikt nie został ranny. Na zamieszonych w sieci zdjęciach widać, że atak nie wyrządził dużych szkód materialnych.

Coquetel molotov que nem arranhou a porta dos fundos 😂😂😂😂 pic.twitter.com/eEozjymRkx — Hugo Alves (@Hugojor3) 25 grudnia 2019

Komicy z Porta dos Fundos w oświadczeniu podkreślili, że "potępiają wszelkie akty przemocy". "Będziemy iść naprzód, bardziej zjednoczeni, silniejsi. Jesteśmy pewni, że nasz kraj przeżyje tę burzę nienawiści i miłość wraz z wolnością wypowiedzi zwycięży” - dodali.

Film "Pierwsze kuszenie Chrystusa" to już kolejna produkcja grupy Porta dos Fundos, która wzbudziła takie kontrowersje. Pierwszą z nich był film "The Last Hangover" ("Ostatni kac"). W tej biblijnej parodii komedii "Kac Vegas" apostołowie budzą się po szalonej Ostatniej Wieczerzy, próbując przypomnieć sobie wydarzenia ostatniej nocy i... znaleźć Jezusa, który gdzieś zaginął.

Film został nawet w 2019 roku nagrodzony nagrodą Emmy w kategorii "najlepsza komedia".

