"Miejsce 16-letniego dziecka jest w szkole, a nie na europejskich salonach". Jakubiak o Thunberg

- W historii zdarzało się już wykorzystywanie dzieci, młodych ludzi do przekazu PR-owego - mówił Marek Jakubiak (Federacja dla RP) w "Polityce na Ostro", który porównał aktywistkę ekologiczną Gretę Thunberg do... Pawlika Morozowa - chłopca, którego propaganda ZSRR wykreowała na wzór do naśladowania dla przyszłych pokoleń.