"Na maksa byłem celebrytą i stoczyłem się na maksa". Figurski w "Skandalistach"

- Zawsze wszystko robię na maksa. Na maksa byłem celebrytą i stoczyłem się też na maksa - w sobotę w programie "Skandaliści" mocne wyznania Michała Figurskiego. Znany dziennikarz bez znieczulenia opowie Agnieszce Gozdyrze o układach, na jakie szedł w przeszłości, o żądzy pieniądza i o tym, co w życiu jest najważniejsze. "Skandaliści" ostatni raz o 20:00. Od 4 stycznia program w soboty o 19:30.

Transmisja programu od 20:00 w Polsat News i na polsatnews.pl.

Figurski opowie, jak przez lata lekceważył to, że choruje na cukrzycę, a gdy nieleczona choroba doprowadziła go niemal do śmierci, wyciągnął wnioski. Założył fundację, która ratuje Polaków przed cukrzycą.



- Jestem chłopcem z podwórka. Oczywiście, że uprawiałem jakiś lans i oczywiście jest mi wstyd, jak widzę te zdjęcia, jak czytam te wywiady, ale ja zawsze robię wszystko na maksa. Na maksa się stoczyłem, ale też na maksa, jak byłem tym celebem, to też na maksa - mówi Figurski.

ZOBACZ: Michał Figurski o cukrzycy: jestem złym przykładem dla wszystkich, którzy o siebie nie dbają



Jak dodaje, "wchodziłem w te wszystkie układy, układziki. Żądza pieniądza była tak silna, żądza bycia wszędzie, że trochę się w tym zatracałem, ale ja też dzisiaj nie jestem z pozycji takiego, że sypię głowę popiołem i mówię, że żałuję za to jaki byłem - nie będę żałował".



Figurski podkreśla też, że showbiznes jest bezlitosny i dlatego wiele znanych osób ukrywa swoje schorzenia.

Dotychczasowe odcinki programu "Skandaliści" można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Odprowadzali składki, ale emerytury z ZUS im się nie należą - są za starzy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ Polsat News