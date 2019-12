"Wstrętne baby". Korwin-Mikke o edukatorkach seksualnych w "Skandalistach"

Od lat szokuje i bulwersuje mnogością skrajnie kontrowersyjnych wypowiedzi. Nie inaczej będzie dziś o 20.00 w programie "Skandaliści". Gościem show będzie Janusz Korwin-Mikke, którego Agnieszka Gozdyra pyta o słynne wypowiedzi na temat kobiet, niepełnosprawnych i edukacji seksualnej. W pewnym momencie rozmowy doszło nawet do szokujących wyznań dotyczących jego życia osobistego.

Poseł postanowił "zabawić" prowadzącą i gości w studiu dowcipem na temat holenderskich krów:

- Wie pani, po czym się poznaje, że się wjechało do Holandii? [Po tym] że krowy są ładniejsze od kobiet - stwierdził. Wobec polemicznych reakcji publiczności postanowił doprecyzować swoją myśl: - Proszę pana, dowcip polega na tym, że holenderskie krowy są najładniejsze na świecie - tłumaczył poirytowany jednemu z widzów.

- Czyli to był dowcip, który miał pochwalać krowy, a nie obrażać Holenderki! Teraz państwo rozumieją? - zwróciła się do publiczności Agnieszka Gozdyra. - Trzeba po prostu mieć odrobinę inteligencji - odparł poseł.

ZOBACZ: Korwin-Mikke: małżeństwo z szympansicą ma pewien sens. Małżeństwo z drugim mężczyzną - nie

"Pani chyba na główkę upadła"

W dalszej części rozmowy prowadząca poprosiła Korwin-Mikkego o komentarz do jego wypowiedzi z przeszłości. Zapytany o to, dlaczego "promuje pedofilów", odciął się od podobnej interpretacji jego słów. - Pani chyba na główkę upadła - zwrócił się do Gozdyry.

- Żyjemy w epoce pornografii, zabiliśmy erotykę - kontynuował. - I z całą pewnością lekcje, jak przychodzą takie… baby wstrętne, przyłażą i uczą te dziewczynki, które jeszcze się umieją rumienić, uczą je nakładać prezerwatywę na banana, one się ślinią w środku - wyjaśniał poseł Konfederacji. Nie uściślił jednak, czy ślinią się wspomniane edukatorki, czy dziewczynki.



WIDEO: Korwin-Mikke w "Skandalistach" o szczegółach życia osobistego i edukacji seksualnej

To nie pierwszy raz, kiedy Korwin-Mikke w podobny sposób wyjaśnia własny pogląd o szkodliwości edukacji seksualnej. Gozdyra odwoływała się do słów posła, jakie znalazły się w wywiadzie udzielonym przez niego w 2011 roku tygodnikowi "Angora". Stwierdził wówczas, że wolałby, aby jego córka "trafiła w łapy pedofila" niż poszła na lekcję wychowania seksualnego, ponieważ "po zetknięciu z pedofilem pozostanie cenne uczucie wstydu i napięcie erotyczne - a po takiej lekcji bezpowrotnie utraciłaby zdolność kochania".

ZOBACZ: Z Korwin-Mikkem będziemy się w Sejmie omijać szerokim łukiem - Piekarska w "Polityce na Ostro"

Wyznania na granicy dobrego smaku

- Z moich pierwszych dziewczyn żadna nie wiedziała, że ja używam prezerwatywy - kontynuował Korwin-Mikke. - Bo robiłem to tak dyskretnie. Wtedy to robiłem, teraz tego nie robię - dodał ku zaskoczeniu prowadzącej.

- Nie wiem, czy chciałam to wiedzieć - odparła Gozdyra. - Właśnie o to chodzi. Kobieta nie powinna tego wiedzieć - podjął poseł. Tym samym chciał prawdopodobnie przekazać, że to mężczyzna powinien odgrywać decyzyjną rolę w sprawach kontroli urodzeń.

Dotychczasowe odcinki programu "Skandaliści" dostępne są w zakładce Programy.

WIDEO - Irański kierowca utknął w Polsce. Pomagają mu koledzy po fachu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/bas/ Polsat News