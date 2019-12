"To część życia, z tego można się wygrzebać". Tomasz Lis życzy wesołych świąt i publikuje zdjęcie

Wpis Tomasza Lisa pojawił się w niedzielę rano.

Wszystkim Wesołych Świat. Życzę Wam, żebyście zawsze byli nad, a nie po wozem, a będąc „pod” pamiętali, że to cześć życia i że zwykle, z czasem, można się wygrzebać.🌲🔥😀🤛 pic.twitter.com/kBuhNwRemb — Tomasz Lis (@lis_tomasz) December 22, 2019



Zareagowali politycy i dziennikarze



Na życzenia odpowiedzieli niektórzy dziennikarze i politycy.

"Tomku, siły, zdrowia i mocnego ducha do walki! Oby to niedomaganie szybko minęło i nigdy się nie powtórzyło. Wiele osób będzie z Tobą duchem w te święta" - napisał Jarosław Kurski, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej".

"Tomek, co tu dużo gadać: zdrowiej, dbaj o siebie i wracaj do formy! Pamiętaj też, że masz jeszcze kilka maratonów do zdobycia i morze kawałów do opowiedzenia" - skomentował Robert Feluś z Wirtualnej Polski.

"Tyle ile się da, ślę siły. Wszystkiego dobrego!" - stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Nowej Lewicy.

"I Tobie Tomku, ZDROWIEJ" - odpowiedział Michał Boni, były europoseł Platformy Obywatelskiej.

Stan zdrowia Tomasza Lisa



11 grudnia Tomasz Lis trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Lokalne media informowały, że stan jego zdrowia jest poważny. Doniesienia te zdementowała wówczas na Twitterze Hanna Lis, pisząc, że "Tomek ma się dobrze".

Kilka dni później dziennikarz przekazał wiadomość na temat swojego stanu zdrowia. Jej treść odczytano na gali wręczenia Nagrody "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej.

Lis przekazał w niej, że czeka go długa i żmudna rehabilitacja. Podkreślił, że jest "zdeterminowany by zrobić absolutnie wszystko co trzeba, by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da".

Jak dotąd nie wiadomo, dlaczego Lis trafił do szpitala. Wyszedł z niego w czwartek.

wka/ polsatnews.pl