"Współczuję Polańskiemu, bardzo się nacierpiał". W "Skandalistach" o proteście w szkole filmowej

Tydzień temu w łódzkiej filmówce odbył się protest przeciwko spotkaniu studentów z Polańskim, który zresztą jest absolwentem uczelni i jej doktorem honoris causa.

Wideo: W "Skandalistach" o Romanie Polańskim i proteście studentów łódzkiej filmówki

- Napisałem tekst, w którym krytykuję rektora łódzkiej filmówki, który powiedział, że nie czuje się władny oceniać moralnie Polańskiego. Namawiałem studentów, pochwalając ich protest, żeby zachowali umiar. Nie chciałem bronić Polańskiego, bo on tego nie potrzebuje - mówił prof. Hartman w "Skandalistach".

- Mój tekst jest bardzo skomplikowany, trzeba go przeczytać wiele razy, żeby zrozumieć. Z cała pewnością nie jestem idiotą, który twierdzi, że artystom wolno więcej - podkreślił Hartman.

"Z człowiekiem winnym można się też spotykać"

- Nie trzeba udawać, że Polański jest moralnie niewinny, żeby bronić prawa rektora do zorganizowania takiego spotkania. Z człowiekiem winnym można się też spotykać - dodał.

Agnieszka Gozdyra zwróciła uwagę, że część osób nazywa Polańskiego pedofilem, a inni twierdzą że " w Hollywood tak było i oni tak żyli". - Wątpię, żeby był pedofilem, to coś innego. Nie sądzę, by dziewczynka, którą w pojęciu amerykańskiego prawa zgwałcił nie miała cech kobiety, tzn. żeby on odczuwał pociąg do nierozwiniętych płciowo dziewczynek, nie o to chodzi - ocenił gość "Skandalistów".

- Popełnił przestępstwo, być może nie jedyne, to jest jasne i pozostaje poza dyskusją. Formułowanie ocen moralnych jest generalnie o wiele bardziej skompilowane niż się ludziom wydaje. Nawet jeżeli jesteśmy w stanie rozumieć motywacje i wiedzieć w jakiej postawie dany czyn został spełniony, to brakuje nam wiedzy kontekstowej i społecznej. Czym bardziej odległe od naszego jest życie osoby, którą oceniamy, tym trudniej formułować nam te oceny - mówił.

ZOBACZ: Spór o wizytę Polańskiego w łódzkiej filmówce. Zamieszanie z petycją

"Ja mu trochę współczuję"

- Nie znam sytuacji emocjonalnej Romana Polańskiego ale przypuszczam, że bardzo się nacierpiał z tego powodu, na wielu etapach, zarówno wtedy kiedy sprawa była aktualna, toczyła się w Ameryce, kiedy z tej Ameryki uciekał, kiedy był w szpitalu psychiatrycznym, kiedy był w areszcie domowym, ale przede wszystkim dlatego, że wszędzie od zawsze spotyka się z protestami, a teraz kiedy jest starym człowiekiem te protesty się bardzo zintensyfikowały. Ja mu trochę współczuję, i myślę, że wszyscy powinniśmy próbować przynajmniej znaleźć w sobie trochę współczucia dla człowieka, który jednak wiele z tego powodu wycierpiał - mówił profesor Hartman.

Gość Agnieszki Gozdyry powiedział, że nie można oceniać Polańskiego jaki zwykłego człowieka, bo zwykły człowiek nie jest honorowany jako wielki artysta. - To nie jest kwestia różnego traktowania, tylko nie mamy okazji zwykłych ludzi w takich sytuacjach widzieć czy ocieniać - dodał.

- Odwołanie spotkania to nie jest rzucenie na żer. Nikt nie ma prawa do spotkań, to nie jest prawo człowieka - mówiła feministka Maja Staśko, która brała udział w proteście na łódzkiej filmówce.

"Polański nie jest jedynym gwałcicielem"

Prowadząca pytała, czy nie można było podczas spotkania powiedzieć Polańskiemu o zarzutach wobec niego "w twarz". - To jest tak jak osoby, które doświadczyły przemocy zmusza się w sądach, aby konfrontowały się ze swoim oprawcą - mówiła Staśko.



- Nie miało to być to spotkanie z gwałcicielem, ale z publiczną osobą. Człowiek nie tylko jest osobą prywatną, ale także innymi figurami. Na nim jest skaza, ale nie przestaje tą figurą być - powiedział Hartman.

- Polański nie jest jedynym gwałcicielem, to nie jest tak, że ktoś się tu na niego uparł, gwałcicieli w Polsce jest mnóstwo i większość z nich jest bezkarna zupełnie. Polański jest bezkarny, większość gwałcicieli w Polsce jest bezkarna, tak naprawdę ta walka nie jest walką z Polańskim - powiedziała Maja Staśko.

WIDEO - Jak zrobić karierę w BOR - "Top Wtop", satyryczny przegląd tygodnia w Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ Polsat News