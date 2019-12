Rekordowy wynik LOT. Przewoźnik nagrodził jedną z pasażerek

W 2019 roku LOT obsługiwał 120 połączeń - to wzrost o 80 w ciągu czterech lat. Tylko w bieżącym roku polski przewoźnik uruchomił cztery kierunki dalekiego zasięgu do Miami, Delhi i Kolombo z Warszawy oraz z Budapesztu do Seulu.

- To jest wielki moment, wielka chwila w 90-letniej historii LOT-u. Rok 2019 to jest rok 90-lecia LOT-u i rzeczywiście dzisiaj bijemy rekord wszech czasów. 10 mln pasażerów przekroczymy w tym roku. To była bardzo ciężka praca i zaufanie bardzo wielu pasażerów, którym chciałbym serdecznie podziękować - powiedział na konferencji prasowej Rafał Milczarski, prezes LOT.

Pasażerce, która wykupiła 10-milionowy lot wręczył również voucher na kolejną podróż. Reporter Polsat News Mateusz Białkowski rozmawiał z panią Adrianną, która regularnie lata z Warszawy do Amsterdamu. Zdradziła jak wykorzysta nagrodę.

- Już planuję wakacje w czasie studiów. Gdzieś w stronę Azji, gdzie jest cieplutko – powiedziała studentka.

Kolejne Dreamlinery

W przyszłym roku LOT uruchomi 16. kolejnych tras – między innymi z Krakowa do Nowego Jorku czy z Warszawy do San Francisco.

- Naszym celem jest, by stać się największą linią w Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego obiecuję, że przed nami kolejne nowości, które pozwolą nam bić rekordy – oświadczył prezes LOT Rafał Milczarski, cytowany w komunikacie przewoźnika.

Jest to możliwe m.in. dzięki pozyskiwaniu kolejnych samolotów. W listopadzie do floty dołączył 15. Boeing 787 Dreamliner. Do końca 2020 r. flota Dreamlinerów, które obsługują trasy dalekodystansowe, zwiększy się do 17 sztuk.

