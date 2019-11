Rekordowa odległość i czas. Historyczny lot Dreamlinera australijskich linii Qantas

Lot QF7879 wystartował z lotniska Londyn-Heathrow w czwartek o 5:53 (czasu londyńskiego) nad ranem. Lotniska w Sydney w Australii samolot dotknął o godzinie 12:28 czasu miejscowego, czyli o godz. 3:28 w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.

Samolot pokonał odległość 17 tys. 800 km bez międzylądowania i przeleciał nad dziewięcioma krajami - Holandią, Niemcami, Polską, Białorusią, Rosją, Kazachstanem, Chinami (w tym Hongkongiem), Filipinami i Indonezją.

Lot był zarazem najdłuższym lotem pasażerskim w historii. Trwał 19 godzin i 19 minut.

Touchdown. ✈️ Time saved compared to LHR-SIN-SYD service = 1hr 57 mins. Remaining fuel upon landing was approximately 6300kg which translates to about 1 hour 45 minutes of flight time. More info here avail here >> https://t.co/ye8RkWQqHW #QF7879 #QFnonstop. pic.twitter.com/CTNE65H6sJ