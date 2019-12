Ten personel pokładowy nie przywita was słowami "panie i panowie". Chodzi o neutralność płciową

- Chcemy, aby nasza załoga witała wszystkich na pokładzie, dlatego udzieliliśmy im wskazówek, jak najlepiej to zrobić w sposób obejmujący wszystkich - powiedział CNN Travel rzecznik linii lotniczej, podkreślając, że ta zmiana nie oznacza, że pasażerowie nie będą witani przy wejściu na pokład samolotów.

Dear @easyJet, are you in some kind of competition to see how many times you can reinforce gender binaries? “Ladies and gentlemen, boys and girls”, perfume strictly segrated again by “ladies and gentlemen”. Ditch sir/madam too. An organisation as huge as yours must do better.