Eryk Mistewicz poprowadzi nowy program w Polsat News: "Debata Tygodnia Wszystko Co Najważniejsze"

Eryk Mistewicz autorem "Debaty Tygodnia Wszystko Co Najważniejsze", nowego cotygodniowego programu w Polsat News. Start w sobotę 4 stycznia o godzinie 20:30.

- Niebanalni goście, niezależni w swoich osądach, dysponujący wiedzą pozwalającą przeprowadzić nas przez coraz bardziej skomplikowaną rzeczywistość. Inspiracją był mój ulubiony program głównej telewizji francuskiej, w którym mądrzy ludzie rozmawiają o tym, co najważniejsze i czynią to w fascynujący sposób. Mam pomysł, jak zrobić to w sobotnim prime time, w czasie najlepszej oglądalności, w Polsce - mówi Eryk Mistewicz.

Tematy bliskie bieżącym wydarzeniom

Co dzieje się z polską inteligencją? Kto stoi za Gretą Thunberg? Dokąd prowadzi nas papież Franciszek? Czy są granice modyfikacji genetycznych człowieka, transhumanizmu? Czy wiemy, jaką Polskę chcemy zostawić naszym dzieciom? Czy polityka historyczna mogłaby wreszcie nas łączyć, przestać dzielić? Jak sprawić, aby media budowały mądrą wspólnotę? - to tylko niektóre z tematów najbliższych programów. Zawsze bliskie bieżącym wydarzeniom, ale stanowiące ich pogłębioną analizę.

- Będziemy korzystać z mądrości i przenikliwości naszych gości, aby w poważny ale ciekawy sposób przeprowadzić widzów przez najważniejsze wydarzenia tygodnia - mówi Eryk Mistewicz.

Pierwsi goście: Hrechorowicz, Bielecki, prof. Przybysz, dr Kosiński

Program powstaje we współpracy z miesięcznikiem idei "Wszystko Co Najważniejsze". Tematem pierwszego wydania 4 stycznia o 20:30 będą: prawda i fałsz w mediach i spojrzenie przez ten pryzmat na miniony rok. Gośćmi: Andrzej Hrechorowicz, fotograf prezydenta Andrzeja Dudy i kampanii Jarosława Kaczyńskiego, architekt i pisarz Czesław Bielecki, prof. Monika Przybysz, medioznawca z UKSW oraz dr Michał Kosiński z Uniwersytetu Stanforda zgłębiający tematykę algorytmów internetu i ich wpływu na wolność słowa.

Eryk Mistewicz jest autorem książek, wydawcą pism opinii, prezesem Instytutu Nowych Mediów. Jest laureatem Polskiego Pulitzera, nagrody głównej SDP, przyznanej w połowie lat 90. za raczkujący wówczas w Polsce gatunek: dziennikarstwo śledcze.

"Debata Tygodnia Wszystko Co Najważniejsze" w każdą sobotę od 20:30 do 21:50 na antenie Polsat News.

luq/ Polsat News