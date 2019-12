Ponad 5 milionów osób obejrzało Mikołajkowy Blok Reklamowy 2019

16. Mikołajkowy Blok Reklamowy obejrzało ponad 5 milionów widzów! Aż 1,2 miliona złotych trafi do potrzebujących dzieci - podopiecznych Fundacji Polsat.

Widzowie Telewizji Polsat po raz kolejny udowodnili, że pomaganie jest proste. Akcja organizowana przy udziale Biura Reklamy Polsat Media, ponownie cieszyła się ogromną popularnością. Doskonała oglądalność znalazła swoje odzwierciedlenie w wysokich udziałach stacji w obu grupach audytoryjnych. Średnio w grupie A4+ było to 31 proc. , a w grupie A16-49 ponad 37 proc.!

Według oficjalnych danych zebrano kwotę 1.213.352,69 złotych! Podczas dotychczasowych szesnastu edycji Mikołajkowego Bloku Reklamowego udało się zebrać już ponad 20 milionów złotych, które w całości przekazywane są na leczenie i rehabilitację chorych dzieci - podopiecznych Fundacji POLSAT.

W tym roku za wsparcie tej wyjątkowej inicjatywy dziękujemy firmom: Allegro.pl sp. z o.o., Coca Cola Services, Cyfrowy Polsat S.A., HUAWEI Polska Sp. z o.o., Mars Polska Sp. z o.o., McDonalds Polska Sp. z o.o., Nestle Polska S.A., Netflix International B.V., NIVEA Polska Sp. z o.o., Pepsi-Cola Bottlers Poland Sp. z o.o., Procter&Gamble DS Polska Sp. z o.o., PZU S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., SMYK Sp. z o.o.

Po raz kolejny wszyscy pokazaliśmy, że pomaganie to prosty gest, zwłaszcza w magicznym czasie jakim jest 6 grudnia. Cieszymy się, że tak ogromna rzesza osób usiadła w piątek przed telewizorami i obejrzała Mikołajkowy Blok Reklamowy. Dzięki temu udało się zebrać fundusze na leczenie i wsparcie chorych dzieci. Gdy przychodzi podsumowanie tej akcji, za każdym razem widzimy, że chęć pomagania jest czymś naturalnym i widzowie Polsatu są tego najlepszym przykładem. To dzięki Wam, Drodzy Widzowie, po raz kolejny ogromna liczba naszych podopiecznych otrzyma tak konieczną dla nich pomoc. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy! – mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Fundacja objęła swoją pomocą 35 610 małych pacjentów

Od 21 listopada Telewizja Polsat oraz stacje z Grupy Polsat w specjalnie przygotowanych ogłoszeniach zapraszały widzów do oglądania Mikołajkowego Bloku Reklamowego. W rolach głównych wystąpili niezawodni: Krzysztof Kowalewski w roli Mikołaja oraz Dorota Gawryluk i Jarosław Gugała. Do komunikacji dołączyli: Anita Sokołowska, Joanna Liszowska, Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem Rafałem, Jerzy Mielewski, Maciej Dowbor oraz gość specjalny – Kayah. W podziękowaniach zobaczymy przyjaciela Fundacji Polsat – Krzysztofa Ibisza!

Dodatkowo akcja była komunikowana w telewizji internetowej IPLA, radiu MUZO.FM, na nośnikach DOOH, należących do Screen Network, w sieci kin Cinema City, telewizji hybrydowej HbbTV oraz na profilach społecznościowych Grupy Polsat i Fundacji Polsat. Producentem spotów był Krzysztof Hansz, ich reżyserami Vladimir Tarasiuk i Armin Kurasz, a animacje do głównego spotu przygotowało Studio Produkcyjne Orka.

Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu dwóch lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 35 610 małych pacjentów i wsparła finansowo 1 218 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 237 780 433, 77 złotych. Więcej informacji o działaniach Fundacji POLSAT – www.fundacjapolsat.pl

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tegoroczny Mikołajkowy Blok Reklamowy!

