"Najwyższe piętro" - autorski program Joanny Racewicz od 12 stycznia w Polsat News

W programie "Najwyższe piętro" skomentujemy wydarzenia, którymi żyje Polska i świat z zupełnie innej perspektywy. Gośćmi Joanny Racewicz nie będą politycy, publicyści, ani dziennikarze. W każdą niedzielę o 11 w studiu telewizji Polsat News zasiądą pisarze, muzycy, aktorzy, sportowcy, biznesmeni, ludzie sukcesu, którzy widzą rzeczywistość inaczej, niż pokazują to media.

Program Joanny Racewicz "Najwyższe piętro" zadebiutuje w Polsat News 12 stycznia. Będzie nadawany co niedziela o godz. 11.

- Dobrze jest popatrzeć na rzeczywistość z dystansu, z perspektywy, z wysokości autorytetu, Dlatego do najwyższego piętra chcemy zapraszać ludzi wybitnych mistrzów w swoich dziedzinach pisarzy, muzyków, aktorów, sportowców, ludzi sukcesu - powiedziała polsatnews.pl Joanna Racewicz.

Może dzięki gościom "Najwyższego piętra" uda się znaleźć porozumienie między stronami konfliktu, być może zabrzmią argumenty, które sprawią, że w polskich domach, przy polskich stołach zaczniemy rozmawiać innym językiem, niż ten, który narzuca polityczna narracja. Najwyższe piętro to program bez tezy, ale z nadzieją - na debatę na najwyższym szczeblu.

- Ciekawe, co mają do powiedzenia w sprawach, które nie schodzą z ust dziennikarzy i publicystów. Być może widzą także coś, co umyka mediom goniącym za newsem - dodała dziennikarka Polsat News.

