"By polityka przestała nas dzielić przy świątecznych stołach". Politycy składają życzenia

"Niech te nadchodzące święta Bożego Narodzenia i nowy 2020 rok będą czasem dobra dla nas wszystkich, dla Polski. Wspólnie możemy zrobić wiele dobrego" - życzyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

"Wesołych Świąt!" - życzy z kolei marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

"Oby radość płynąca z narodzin Chrystusa udzielała się nam wszystkim"

"Niech zbliżająca się wieczerza wigilijna i święta Bożego Narodzenia będą czasem pojednania, radości i miłości. Życzę radosnych, błogosławionych świąt spędzonych w gronie najbliższych. Oby radość płynąca z narodzin Chrystusa udzielała się nam wszystkim" - życzy szef KPRM Michał Dworczyk.

"Dobrych, wesołych Świąt, Kochani!"

"Świąteczne spotkania z rodziną i bliskimi zawsze łączyły nas Polaków. Wspólnie z Pauliną i Zosią życzymy Wam, abyśmy w święta Bożego Narodzenia odnaleźli się na nowo jako wspólnota, by polityka przestała nas dzielić przy świątecznych stołach. Dobrych, wesołych Świąt, Kochani!" - napisał na Twitterze szef ludowców. Na świątecznym filmiku Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpił z rodziną - żoną Pauliną i córką Zosią.

"Zdrowych, pogodnych i rodzinnych"

W imieniu parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej życzenia złożył szef klubu parlamentarnego Borys Budka.

"Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!" - życzy wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Wspólne życzenia

"Ponieważ w tym roku święto Chanuki pokrywa się cześciowo ze świętami Bożego Narodzenia,postanowiłam złożyć wspólne życzenia tym, którzy/re obchodzą święto upamiętniające powstanie Machabeuszy, jak i tych/te, którzy/re świętują narodziny Chrystusa!" - napisała rzeczniczka Nowej Lewicy Anna-Maria Żukowska.

"Abyśmy na nowo odkryli znaczenie Świąt"

Życzeniami podzieliła się Małgorzata Kidawa-Błońska. Na profilach społecznościowych opublikowała film, w którym razem z mężem przygotowują świąteczną kolację.

"Życzymy Wam, nam, wszystkim, abyśmy na nowo odkryli znaczenie Świąt. Żebyśmy uwierzyli, ze światło zwycięża ciemność, miłość jest lepsza niż nienawiść a człowiek jest stworzony, by być dobrym i żyć w kochającej się wspólnocie" - mówiła kandydatka KO na prezydenta.

"Szczęścia, miłości i zgody. Żebyśmy w te święta wszyscy, bez wyjątku, zobaczyli to, co dobre i, żeby cała złość wyparowała ze wszystkich głów" - dodał reżyser i scenarzysta Jan Kidawa-Błoński.

Do filmu dołączono napisy, by zrozumieć go mogli również niesłyszący.

Życzymy Wam, nam, wszystkim, abyśmy na nowo odkryli znaczenie Świąt. Żebyśmy uwierzyli, ze światło zwycięża ciemność, miłość jest lepsza niż nienawiść a człowiek jest stworzony, by być dobrym i żyć w kochającej się wspólnocie.

"Niech to będzie pomyślny rok"

Poczucia wspólnoty i ducha radości przy wigilijnym stole życzył prezes NIK Marian Banaś.

"Niech w każdym domu znajdzie się nakrycie i ciepłe słowo dla każdego. Niech się spełniają nadzieje. Niech to będzie pomyślny rok dla nas wszystkich. Niech nie zabraknie w nim dobra i wzajemnego szacunku" - podkreślił.

