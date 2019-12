50 tys. światełek na 14-tonowym świerku. Świątecznie przy Rockefeller Plaza

Na dwie minuty przed godziną 22 czasu lokalnego norweski świerk o wysokości 23,5 metra i wadze 14 ton zapłonął różnokolorowymi światłami przy aplauzie rozentuzjazmowanego tłumu. Ceremonii towarzyszyły popularne kolędy i składanie życzeń bożonarodzeniowych.

Choinkę wieńczy 450-kilogramowa gwiazda wykonana z kryształów Swarovskiego. Autorem nowego projektu był urodzony w Łodzi nowojorski architekt Daniel Libeskind.

Tłumy nowojorczyków i turystów

Mimo wietrznej pogody, przy temperaturze nieco ponad 1 stopień Celsjusza, na placu przed choinką zgromadziły się tłumy nowojorczyków i turystów. Niektórzy, aby zapewnić sobie lepsze miejsce, przybywali wiele godzin przed rozpoczęciem uroczystości.

- Wcale nie jest mi zimno. Przyjechałam z mamą i siostrą z Minnesoty. Byłyśmy też na paradzie balonów - powiedziała mała Sarah.

Uczestnicy corocznego wydarzenia musieli poddać się kontroli bezpieczeństwa. Zabroniono przynoszenia parasoli, plecaków, dużych toreb, a także alkoholu.

Last night's lighting of the Christmas Tree in Rockefeller Plaza, New York City. 4 hours of entertainment capped by the lighting of the Tree. pic.twitter.com/J5e8upyRxh — Joan Cosentino (@joanmcos) December 5, 2019

Kolędy i przeboje amerykańskich gwiazd

W oczekiwaniu na kulminacyjny moment uroczystości zgromadzonych rozgrzewały kolędy, a także przeboje amerykańskich gwiazd. Wśród występujących znaleźli się m.in. John Legend, Brett Eldredge, Idina Menzel, Lea Michele, Alex Newell, NE-YO, czy zespoły Chicago, Straight No Chaser i Skylar Astin oraz legendarne tancerki Radio City Rockettes.

W ceremonii wziął m.in. udział burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Zaproszono także Miss America 2019 Nię Franklin.

Około 60-letni świerk został przywieziony do Nowego Jorku z odległej o blisko 100 kilometrów miejscowości Floryda w stanie New Jersey. Na Rockefeller Plaza pozostanie do 17 stycznia. Przewiduje się, że codziennie podziwiać go będzie ok. 8 tys. osób.

Światełka na choince będą zapalone codziennie od godz. 17.30 do 23.30 aż do 6 stycznia, a później, do 17 stycznia, w godzinach 17.30-21. W Boże Narodzenie drzewko będzie rozświetlone przez całą dobę.

Po świątecznym sezonie choinka zostanie przekazana po raz trzynasty międzynarodowej pozarządowej organizacji chrześcijańskiej non profit Habitat For Humanity. Będzie wykorzystana jako budulec przy wznoszeniu domów.

@SNCmusic Here's a birds-eye-view of you guys tonight! My friend took these shots for me from the 10th floor of 45 Rockefeller Plaza where he works. 📷🎄💖 pic.twitter.com/IrQZLtW5jj — (((Stacey))) (@Fab4tune) December 5, 2019

Tradycja od 1931 roku

Bożonarodzeniowe drzewko stanęło po raz pierwszy na nowojorskim placu w roku 1931. Miało ok. 8 metrów wysokości i ustawili je tam pracownicy zatrudnieni przy budowie kompleksu Rockefeller Center.

W 1951 roku ceremonię zapalenia choinki po raz pierwszy pokazano w ogólnokrajowym programie amerykańskiej telewizji. W 1966 roku na Rockefeller Plaza stanęło po raz pierwszy drzewko spoza Stanów Zjednoczonych. Przywieziono je z Kanady z okazji stulecia Konfederacji.

W roku 1999 na Manhattanie postawiono największą choinkę w historii tej ceremonii - miała 30,5 metra wysokości, a pięć lat później umieszczono na bożonarodzeniowym drzewku największą gwiazdę, którą zaprojektowała firma Swarovski.

Po raz pierwszy choinkę rozświetliły energooszczędne diody LED w roku 2007. Zmniejszają zużycie energii z 3510 kWh do 1297 kWh dziennie. Pomagają je zasilać setki paneli słonecznych rozmieszczonych na szczycie jednego z gmachów kompleksu Rockefeller Center.

ac/ PAP