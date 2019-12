Świąteczne wystąpienie Szymona Hołowni. Ujawnił, kiedy przedstawi program

Hołownia na początku grudnia zapowiedział swój start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, teraz inicjuje działania prekampanijne.

Na nagraniu opublikowanym w niedzielę w mediach społecznościowych zapowiada program dla Polski oraz odnosi się m.in. do prac nad ustawą dyscyplinującą sędziów.

- Wigilia i w prezencie od władz zniszczenie niezależności sądów. Wigilia i w ważnym momencie opozycja spóźnia się do pracy. Wierzę, że chociaż Senat stanie na wysokości zadania – powiedział kandydat na prezydenta.

- Wyobraźcie sobie, ile mogłoby się wydarzyć dobrego, gdyby naszą energię, którą teraz zużywamy na spory, przekierować na rozwój Polski, przygotowanie jej na wyzwania, które stawia przyszłość - wskazał.

"Program jest gotowy"

Hołownia odniósł się również do swojego programu wyborczego.

- Jego filary to solidarność społeczna, środowisko naturalne, samorządność i działalność obywatelska. Program jest gotowy, ale żeby optymalnie rozłożyć w nim akcenty, potrzebna mi jest wasza pomoc – powiedział publicysta.

- Wizja Polski, którą chcę się z wami podzielić nie będzie kompletna, bez waszego głosu, bez waszego wsparcia – dodał.

Hołownia radzi, by zamiast kłócić się przy świątecznym stole o politykę, włączyć się w projekt "Rozmowy Polaków" i w jego ramach odpowiedzieć na cztery pytania: co jest naszą największą siłą i największym, unikalnym talentem, co nas najbardziej dzieli, czego obawiamy się najbardziej oraz o jakiej Polsce marzymy.

- Wiem, że nie wszystkie te pytania są przyjemne, ale by ruszyć się do przodu, musimy zmierzyć się również z tym, co dla nas wszystkich trudne. Od samego mówienia "kochajmy się", Polska się nie zmieni – powiedział.

Hołownia zachęca, by dyskutować i dzielić się z nim opiniami np. poprzez jego stronę internetową.

- Mój zespół zbierze wszystkie wasze odpowiedzi, rozmowy, propozycje i w połowie stycznia wrócimy do was z podsumowaniem, mapą naszych wspólnych marzeń, trosk i celów oraz programem, który będzie, wierzę w to mocno, odpowiedzią na zgłoszone przez was problemy i oczekiwania – dodał.

Najnowszy sondaż prezydencki

Gdyby I tura wyborów prezydenckich odbyła się dziś, Andrzej Duda zdobyłby blisko 44 proc. głosów - wynika z sondażu dla programu #Newsroom. Na drugim miejscu znalazłaby się Małgorzata Kidawa-Błońska, która uzyskałaby poparcie powyżej 26 proc., na trzecim - Szymon Hołownia z blisko 10 proc. głosów.

W najnowszym sondażu prezydenckim zbadano poparcie dla kandydatów, którzy już zgłosili się do wyborów, a także dla tych, którzy się nie zgłosili, ale ich start w wyborach jest bardzo prawdopodobny.

Na kolejnych miejscach z bardzo zbliżonymi wynikami znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz i Adrian Zandberg - odpowiednio 7,26 i 7,21 proc., na ostatnim miejscu Krzysztof Bosak - niespełna 5,5 proc. poparcia.

