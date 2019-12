"Zostaliśmy sprzedani jak niewolnicy". Wegetują w kamienicy bez wody i ciepła

72-letni pan Henryk Majchrzak z Łodzi pracował w budownictwie. Ponad 30 lat temu dowodził grupą budowlaną, która ratowała ludzi po wybuchu gazu w łódzkim bloku. Został honorowym obywatelem Łodzi. Dziś samotnie walczy o przetrwanie w kamienicy bez prądu i ogrzewania.

Mieszkanie zastępcze przejęła prywatna osoba

- Byłem przewodniczącym związku "Solidarność", miałem ponad 300 osób u siebie i też za coś mnie ci ludzie wybrali, prawda? Ja nie chcę nic, jedynie jakoś na stare lata normalnie pożyć - opowiada "Interwencji" Henryk Majchrzak.

Kamienica, w której mieszka pan Henryk, jest w centrum Łodzi. Prawie wszyscy lokatorzy wyprowadzili się. Pozostał pan Henryk i jego sąsiadka, 68-letnia pani Zdzisława. Starsi ludzie w tych mieszkaniach żyją od kilkudziesięciu lat. Dostali je z Urzędu Miasta. Sami doprowadzili media i je wyremontowali.

- Z żoną dostaliśmy to mieszkanie, niby zastępcze miało być, bo wpłacaliśmy pieniądze na bloki, ale bloki nie zostały pobudowane i zostaliśmy na stałe w tym mieszkaniu - tłumaczy Henryk Majchrzak.

W 2002 roku z dnia na dzień kamienicę przejęła prywatna osoba. W 2010 pojawili się kolejni właściciele - spółka należąca do dwóch Irlandczyków. Cztery lata temu właściciele w kamienicy odcięli wodę i ogrzewanie oraz prąd na klatce schodowej. W takich warunkach 72-letni pan Henryk mieszka sam - jego żona zmarła dwa lata temu. Mężczyzna prawie nie wychodzi z domu, bo jest po operacji serca i kręgosłupa. Jego sąsiadka, pani Zdzisława, porusza się o kuli.

- Wnosili wodę i jak zawsze się z tych wiader ulało. Chciałem zejść pomału, ale na klatce te kałuże pozamarzały i poślizgnąłem się. Zjechałem do dołu, uszkodzony mam kręgosłup szyjny i lędźwiowy - mówi pan Henryk "Interwencji".

Męczymy się, sprzedani jak niewolnicy

- Zostaliśmy jak niewolnicy sprzedani i tak się męczymy. Chodzimy po ciemku, po omacku. Ogrzewania też nie mam, ściana szczytowa w pokoju się osuwa - dodaje pani Zdzisława.

- Właściciel absolutnie nie może odciąć lokatorom wody czy ogrzewania, naraża się na odpowiedzialność z kodeksu karnego, czyli odpowiedzialność utrudniania korzystania z lokalu. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności - informuje "Interwencję" radca prawny Przemysław Ligęzowski.

- Gdybym miała taką możliwość, tobym się wyprowadziła, nie męczyła się tutaj i traciła zdrowia. Wyżej mieszkały rodziny z dziećmi, więc one w pierwszym rzędzie dostały lokale - mówi pani Zdzisława.

Spółka, która była właścicielem kamienicy, przestała istnieć. Urząd miasta też pomóc nie chciał, bo obecnie kamienicą już nie zarządza.

- Kamienica jest prywatna, to oni nie będą interweniować. A gdzie ja płacę podatki? A jak bym upadł? To dobrze, że sąsiadka przychodzi, że dzwoni do mnie, jak się czuję i leki przynosi - tłumaczy pa Henryk.

Prokuratura: zarzuty uporczywego korzystania

Sprawą trudnej sytuacji lokatorów zajęła się prokuratura, ale postępowanie wciąż trwa. A pan Henryk ze swoją sąsiadką zostali bez pomocy.

- W 2014 r. spółkę rozwiązano, a jedynym właścicielem nieruchomości pozostał obywatel Irlandii, który tam przebywa, a głównym pełnomocnikiem jest wcześniejszy wspólnik. To jemu przedstawione zostały zarzuty dotyczące uporczywego korzystania z nieruchomości. Musieliśmy skierować wniosek o przesłuchanie właściciela nieruchomości w Irlandii - informuje "Interwencję" prokurator Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

W trakcie naszej interwencji sytuacją starszych ludzi nagle zainteresował się miejski ośrodek pomocy społecznej. Jednak na mieszkanie z urzędu miasta staruszkowie muszą dalej czekać w koszmarnych warunkach.

- Święta będą ze łzami w oczach, bo z kim... - mówi pan Henryk.

