Wypadek w Turcji na wycieczce. Dostała rachunek na 80 tys. euro - reportaż "Interwencji"

Pani Krystyna z Głogowa wypadła przez balkon hotelu w Turcji podczas zorganizowanej przez biuro podróży wycieczki. Połamała żebra i uszkodziła płuca. Tureccy lekarze zoperowali ją, ale też wystawili astronomiczny rachunek na 80 tys. euro. Kobieta była ubezpieczona do kwoty osiem razy niższej. I choć szpital obniżył żądania, to bez pomocy znajomych Polce nie udałoby się jej wrócić do kraju.