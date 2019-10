"Mam pętlę na szyi" - mówi "Interwencji" sprawca wypadku na Bielanach. Więcej o 16:15 w Polsacie

Sprawcą wypadku na Bielanach jest zdaniem śledczych 31-letni Krystian O. - mechanik samochodowy i fascynat motoryzacji. W chwili wypadku jechał samochodem marki bmw koloru pomarańczowego.

Kierowca, który został we wtorek aresztowany przez sąd na trzy miesiące twierdzi, że trzy dni po zdarzeniu przeszedł załamanie nerwowe i jak twierdzi - usiłował popełnić samobójstwo.

"Nie śpię, nie jem, mam wizje"

Reporter "Interwencji" zapytał Krystiana O. co czuje po wypadku, czy chce wyrazić skruchę, przeprosić.

"Na tą chwilę, jak pan chce cokolwiek wpisać, to pan wpisze, że wczoraj była sprawa popełnienia samobójstwa i to może pan wpisać. Ja chciałem sobie wczoraj przez tą całą sytuację odebrać życie, a wy robicie z tego, k… taką podpuchę i takie bzdury wypisujecie" - odpowiedział Krystian O.

"Ja już, że tak powiem, trzeci dzień nie śpię, trzeci dzień nie jem i wizje mam cały czas przed oczami i wszystko widzę. Ja teraz na tę chwilę jestem już na izbie przyjęć w szpitalu i zaraz mnie po prostu będą zabierali. Jeżeli uznają, że jest ze mną tak źle, jak ja czuję, że jest ze mną źle, no to może się to skończyć jeszcze gorzej, niż ja sobie wyobrażam. A wiem, że ja już mam pętle na szyi, ja już to wiem" - dodał.

Grozi mu odpowiedzialność za zabójstwo

Mężczyzna usłyszał już zarzuty, na razie grozi mu 8 lat więzienia. Prokuratorzy rozważają jednak możliwość zakwalifikowania tego, co zrobił, jako zabójstwa. Wtedy Krystian O. resztę życia może spędzić za kratami.

