Kolejny krok w rozwoju Polsat News. "Wydarzenia 12:50" od 4 listopada

Na antenie Polsatu News o 12:50 będzie emitowane "południowe" wydanie, będące pierwszym przeglądem wydarzeń bieżącego dnia, nie zabraknie też informacji o tym co dzieje się w poszczególnych regionach Polski. Tym samym, od 4 listopada, cyklicznie co trzy godziny widzowie Polsat News zobaczą kolejne wydania "Wydarzeń": o 12:50, 15:50, wydanie główne o 18:50 (podobnie jak 15:50, emitowane również na antenie Polsatu) oraz "Wydarzenia Wieczorne" o 21:50.



- Od 15 lat "Wydarzenia" stanowią o sile informacji w Telewizji Polsat. Niezmiennie jesteśmy najbardziej obiektywnym serwisem informacyjnym w Polsce. Polsat News to najlepsze miejsce dla pełnej debaty publicznej. Traktujemy na równi wszystkie strony politycznych dyskusji, o czym widzowie mogli się przekonać m.in. podczas debat przedwyborczych "Polska Wybiera"- mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki.

Magdalena Kaliniak z Telewizją Polsat związana jest od 9 lat. Wcześniej pracowała m.in. w TVP Kraków i Radiu TOK FM.

Pierwszy przegląd najważniejszych wydarzeń bieżącego dnia

- Współczesny świat w każdej minucie przynosi nam setki nowych informacji zarówno z kraju, jak i ze świata. Dlatego już od 4 listopada widzowie będą mogli oglądać pierwszy przegląd najważniejszych wydarzeń bieżącego dnia w Polsat News już o 12:50 – dodaje Dorota Gawryluk.

Chcemy odpowiadać na pytanie: dlaczego

"Wydarzenia 12:50" poprowadzi Magdalena Kaliniak. W kolejnych tygodniach do grona prowadzących dołączać będą kolejni dziennikarze Polsat News.



- Środek dnia to czas, kiedy życie wokół nas toczy się na najwyższych obrotach. Chcemy pokazywać i opowiadać o wszystkim na bieżąco, wyjaśniać, co się dzieje - tu i teraz. Chcemy odpowiadać na pytanie: dlaczego. Wszystko co powinni i chcieliby wiedzieć nasi widzowie, dostaną od nas. Zapraszam już od 4 listopada o 12:50 – mówi Magdalena Kaliniak, prowadząca "Wydarzenia 12:50".

