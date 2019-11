Polsat News i "Wydarzenia" z lepszymi wynikami w porównaniu z 2018 r.

Stacja informacyjna Grupy Polsat uzyskała w październiku 1,3 proc. udziałów grupie wszystkich widzów oraz 0,79 proc. udziałów w grupie komercyjnej. Co w porównaniu z danymi z października 2018 r. oznacza wzrost o 24 proc. w grupie 4+ oraz 20 proc. w grupie wiekowej 16-49.

Polsat News jako jedyna stacja informacyjna w Polsce mogła się pochwalić tak wysokimi wzrostami w obu grupach audytoryjnych. To także najlepszy październik od początku nadawania Polsat News.

Wydarzenia: średnio prawie 2,3 miliona widzów



Bardzo dobre wyniki osiągnęły w październiku "Wydarzenia". Emitowane o godzinie 18:50 w Polsacie i Polsacie News główne wydanie śledziło średnio prawie 2,3 miliona widzów co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Przełożyło się to na udziały na poziomie 17 proc. w grupie wszystkich widzów oraz 19,3 proc udziałów w grupie komercyjnym. Oznacza to odpowiednio wzrost o 3 proc. i 5 proc. w porównaniu rok do roku.

WIDEO: Polsat News jako jedyna stacja informacyjna w Polsce w poprzednim miesiącu zwiększyła o ponad 20 proc. udziały w obu grupach audytoryjnych w porównaniu z październikiem 2018 r.

ZOBACZ: Kolejna dawka najświeższych informacji w Polsat News. Premiera "Wydarzeń 12:50"



Od 4 listopada, widzowie Polsat News mogą oglądać "Wydarzenia" aż w czterech odsłonach. Oprócz wydania głównego o 18:50, popołudniowego o 15:50 (oba emitowane również na antenie Polsatu) oraz "Wydarzenia Wieczorne" o 21:50, również o godzinie 12:50. W październiku "Wydarzenia" obchodziły swoje 15-lecie.

red/ Polsat News