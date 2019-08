"Miła niespodzianka" przed polską ambasadą. Amerykanin podziękował Polsce za... "Wiedźmina"

"Dziękuję Polsce za Wiedźmina" - taki napis pojawił się na plakacie ustawionym przed polską ambasadą w Waszyngtonie. Zdjęcie baneru zostało opublikowane w mediach społecznościowych. "Miła niespodzianka pod naszą ambasadą" - napisali pracownicy placówki.

Pleasant surprise in front of our Embassy. Glad you like The #Witcher from 🇵🇱 too! pic.twitter.com/F5tBw4jsrx